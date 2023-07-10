烤肉活動口角引不滿4嫌到里長辦公室開槍 清水警2小時逮人

台中清水警方，逮捕開槍嫌犯。圖／警方提供

台中市清水區日前有一場烤肉活動，現場發生口角，一名里長勸制，引起有人不滿，4名男子昨天深夜到里辦公室前開一槍洩憤，警方二小時內逮到4嫌，查扣槍彈與西瓜刀，目前正調查釐清案情中。

中市清水區某里長辦公室昨晚11點被46歲楊嫌開槍現場，遺留子彈及彈殼共4枚，無人受傷，清水警分局接獲後，2小時內即循線緝獲楊嫌等4嫌到案，並查扣改造槍枝、子彈、西瓜刀等證物，全案依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

清水警分局長長周俊銘表示，維護治安為警方職責，對暴力違法行為絕不容許，警方必定嚴加查辦到底絕不寬貸，呼籲民眾如發現暴力行為，請立即連絡警方或撥打110報案專線尋求協助，以保障生命身體安全。