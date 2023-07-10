聽新聞
test
0:00 / 0:00

男拒攔檢持刀襲警 警開9槍制伏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，警方開槍制伏，扣案長柄鐮刀等證物。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，警方開槍制伏，扣案長柄鐮刀等證物。圖／苗栗警察分局提供
苗栗五十四歲林姓男子前天騎車未二段式左轉，涉嫌持長柄鐮刀攻擊攔查員警，造成一名警員手臂骨折；警方開三槍反擊，林右小腿中彈負傷逃逸，三小時後被警方圍捕，又持刀企圖襲警再挨六槍，腹部、左小腿再各中一槍才就擒，送醫無生命危險，警方依妨害公務、毀損及殺人未遂等罪嫌偵辦中。

警方調查，苗栗警分局鶴岡派出所警員前天下午二時五十分，在公館鄉台六線、縣道一二八線路口執行交通疏導勤務，發現林男騎機車未依規定兩段式左轉，警車鳴笛示意停車受檢；林男靠邊停車，下車後朝車內警員叫罵，隨後返回機車，從腳踏墊持出一支長柄鐮刀，朝警車前、後擋風玻璃亂砍，再騎車離去。

員警通報支援，一路尾隨到公館鄉玉谷村，五分鐘後警車再次鳴笛示意靠停受檢，林男下車持刀揮舞叫罵，並攻擊警員，謝姓警員左前臂骨折、頭部血腫受傷；警方對空鳴二槍，林男仍不聽制止，再度企圖攻擊員警，警方再開一槍，擊中林男右小腿，林男負傷騎車逃逸。

林男逃回苗栗縣銅鑼鄉住處，警方根據車號追人，前天下午出動優勢警力圍捕，林再度持刀對峙，警方找他的親人勸說，林男仍情緒不穩，下午六點左右突然持長柄鐮刀衝向員警。

警方見情勢危急，朝林男連開六槍，一槍擊中腹部穿透，一槍擊中左小腿造成骨折，林男倒地，被一擁而上的員警制伏，經緊急送醫開刀後無大礙，尚無法製作筆錄，員警戒護中，後續依妨害公務等罪嫌偵辦。

骨折 警車 槍擊

延伸閱讀

影／桃園台61線飆仔出沒 見警圍捕全逆向鳴笛挑釁

苗栗暴衝男持鐮刀涉襲警拒捕 警開槍擊中送醫無生命危險

苗栗男3度涉持刀拒捕遭擊中3槍送醫 1警左手骨折

攔檢酒駕「車怎麼在動？」 北警再逮搶方向盤泥醉女乘客

相關新聞

台東爆隨機砍人…4路人出手救女 湯勺、鐵棍、電扇、行李箱上陣

蔣姓女子昨天中午走在台東市街上，突遭張姓男子持大型美工刀連砍五、六刀，血流如注，四名路人聽到她喊救命，分持湯勺、電風扇、...

男拒攔檢持刀襲警 警開9槍制伏

苗栗五十四歲林姓男子前天騎車未二段式左轉，涉嫌持長柄鐮刀攻擊攔查員警，造成一名警員手臂骨折；警方開三槍反擊，林右小腿中彈...

影／拿湯瓢、行李箱英勇營救 台東3父子壓制持刀砍人男：如果不救她會死

今天中午台東市區發生驚人的隨機殺人案，嫌犯揮刀手段凶殘，多名路人分持湯瓢、電風扇、行李箱等物品出手搭救，被害女子逃過死劫...

台東男持刀隨機砍人…妙齡女遭割頸濺血 被民眾壓制他竟喊：地上很燙

台東市中興路今天中午張姓男子持美工刀攻擊路上女子，女子的脖子、手臂、大腿有多處刀傷，被送醫治療；張男則遭民眾壓制，並被台...

影／只是對上一眼…台東男持美工刀隨機砍人 妙齡女多處刀傷路人急搭救

台東市區街頭今天中午發生恐怖隨機殺人案，26歲蔣姓女子遭陌生男子尾隨，對方進入巷弄後持刀攻擊，蔣女無力倒地引起路人注意上...

28歲男3條通緝還擁槍自重 警攻堅查獲槍毒

28歲賴姓男子身背緝詐欺、槍砲、不能安全駕駛3案通緝，仍涉嫌擁槍自重，台南警方昨天帶隊到安定租屋區逮人查獲賴涉嫌持有改造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦