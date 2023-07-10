男拒攔檢持刀襲警 警開9槍制伏

苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，警方開槍制伏，扣案長柄鐮刀等證物。圖／苗栗警察分局提供 苗栗五十四歲林姓男子前天騎車未二段式左轉，涉嫌持長柄鐮刀攻擊攔查員警，造成一名警員手臂骨折；警方開三槍反擊，林右小腿中彈負傷逃逸，三小時後被警方圍捕，又持刀企圖襲警再挨六槍，腹部、左小腿再各中一槍才就擒，送醫無生命危險，警方依妨害公務、毀損及殺人未遂等罪嫌偵辦中。

警方調查，苗栗警分局鶴岡派出所警員前天下午二時五十分，在公館鄉台六線、縣道一二八線路口執行交通疏導勤務，發現林男騎機車未依規定兩段式左轉，警車鳴笛示意停車受檢；林男靠邊停車，下車後朝車內警員叫罵，隨後返回機車，從腳踏墊持出一支長柄鐮刀，朝警車前、後擋風玻璃亂砍，再騎車離去。

員警通報支援，一路尾隨到公館鄉玉谷村，五分鐘後警車再次鳴笛示意靠停受檢，林男下車持刀揮舞叫罵，並攻擊警員，謝姓警員左前臂骨折、頭部血腫受傷；警方對空鳴二槍，林男仍不聽制止，再度企圖攻擊員警，警方再開一槍，擊中林男右小腿，林男負傷騎車逃逸。

林男逃回苗栗縣銅鑼鄉住處，警方根據車號追人，前天下午出動優勢警力圍捕，林再度持刀對峙，警方找他的親人勸說，林男仍情緒不穩，下午六點左右突然持長柄鐮刀衝向員警。

警方見情勢危急，朝林男連開六槍，一槍擊中腹部穿透，一槍擊中左小腿造成骨折，林男倒地，被一擁而上的員警制伏，經緊急送醫開刀後無大礙，尚無法製作筆錄，員警戒護中，後續依妨害公務等罪嫌偵辦。