台東爆隨機砍人…4路人出手救女 湯勺、鐵棍、電扇、行李箱上陣

台東市張姓男子昨持美工刀隨機砍傷一名女子，被四名見義勇為路人圍捕，眾人分持湯勺、電扇、行李箱及鐵棍將他制伏。記者徐白櫻／翻攝 蔣姓女子昨天中午走在台東市街上，突遭張姓男子持大型美工刀連砍五、六刀，血流如注，四名路人聽到她喊救命，分持湯勺、電風扇、行李箱及鐵棍救人，張被壓制在地喊「地面很燙」，精神狀況疑似不穩。警方調查，案發前雙方曾在超商對看一眼，但並不認識，研判是隨機攻擊正進一步調查，依殺人未遂罪嫌偵辦。

警方調查，廿六歲蔣姓女子昨天中午十二時許從台東市中興路超商出來，拉著行李箱要返家，剛過馬路，五十歲張姓男子從超商一路尾隨，突持美工刀攻擊，蔣女身中多刀受傷倒地，掙脫後奔往巷弄深處喊救命，耳朵、脖子、手臂及大腿多處刀傷。

許家父子三人當時開車經過，見狀各持身邊物品當武器上前救人，許父抓車內湯勺，哥哥搬路旁電風扇，弟弟舉起被害女子行李箱，另有一名路人持鐵棍協助，四人包圍張男，分散張男注意力後，由許父用湯勺打掉張手中美工刀，再一擁而上將張嫌制伏。

蔣女獲救後心有餘悸，她說根本不認識張男，只記得兩人在對街的便利商店有對上一眼，無法理解為何對方會出手攻擊；被送醫治療無生命危險。

許父說，當下直覺「不救的話，被害人會被砍死」；許家弟弟則說，對峙時「沒有很勇敢」，其實會害怕，一直後退，但為救人沒有想太多。

目擊者說，起初以為情侶吵架，後來聽到許家父子下車喝斥「你在幹什麼！」接著見張男揮舞美工刀與眾人對峙。

警方趕到逮捕張男，發現他背包還有一支美工刀；他坦承不認識蔣女，無法清楚交代犯罪動機；張男家人說他精神狀況不穩定，但調查張並無就醫紀錄。

台東縣社會處表示，張男過去未被通報，犯罪動機不明，交由檢警調查；提醒民眾，發現社區鄰里有出現行為或情緒異常者，立即通報社會安全網處理。