台東男持刀隨機砍人…妙齡女遭割頸濺血 被民眾壓制他竟喊：地上很燙

台東市中興路今天中午張姓男子持美工刀攻擊路上女子，女子的脖子、手臂、大腿有多處刀傷，被送醫治療；張男則遭民眾壓制，並被台東警察局警網逮捕，依涉嫌殺人未遂偵辦。

台東市中興路二段今天中午12時許發生隨機持刀傷人事件，50歲張姓男子不明原因持大型美工刀尾隨攻擊26歲蔣姓女子頸部，附近多名熱心民眾見狀分別拿行李箱、電風扇合力制伏張男。

附近檳榔攤業者說，起初聽到男女聲音以為是情侶吵架，直到1名停等紅燈的民眾不斷呼喊，過去查看才發現有人用行李箱等圍住持刀的男子，而女子的脖子、手臂、大腿有多處刀傷，當持刀男被熱心民眾壓制的時候，還大叫「不要壓我，地上很燙」。

監視器畫面顯示，中興路上某檳榔攤前，至少有3名見義勇為的男子正在合力圍捕砍人的持刀男，有人以棍棒將持刀男手上的刀子擊落。

台東警察分局表示，現場起出作案用美工刀1把，張男背包內有第2把美工刀。被害人蔣姓女子傷勢穩定，無生命危險，目前手術中；張姓犯嫌情緒不穩，拒絕配合警詢，犯案動機及與被害人關係，尚待釐清。