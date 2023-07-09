聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東男持刀隨機砍人…妙齡女遭割頸濺血 被民眾壓制他竟喊：地上很燙
台東市中興路今天中午張姓男子持美工刀攻擊路上女子，女子的脖子、手臂、大腿有多處刀傷，被送醫治療；張男則遭民眾壓制，並被台東警察局警網逮捕，依涉嫌殺人未遂偵辦。
台東市中興路二段今天中午12時許發生隨機持刀傷人事件，50歲張姓男子不明原因持大型美工刀尾隨攻擊26歲蔣姓女子頸部，附近多名熱心民眾見狀分別拿行李箱、電風扇合力制伏張男。
附近檳榔攤業者說，起初聽到男女聲音以為是情侶吵架，直到1名停等紅燈的民眾不斷呼喊，過去查看才發現有人用行李箱等圍住持刀的男子，而女子的脖子、手臂、大腿有多處刀傷，當持刀男被熱心民眾壓制的時候，還大叫「不要壓我，地上很燙」。
監視器畫面顯示，中興路上某檳榔攤前，至少有3名見義勇為的男子正在合力圍捕砍人的持刀男，有人以棍棒將持刀男手上的刀子擊落。
台東警察分局表示，現場起出作案用美工刀1把，張男背包內有第2把美工刀。被害人蔣姓女子傷勢穩定，無生命危險，目前手術中；張姓犯嫌情緒不穩，拒絕配合警詢，犯案動機及與被害人關係，尚待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言