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MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

28歲男3條通緝還擁槍自重 警攻堅查獲槍毒

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲賴姓男子身背緝詐欺、槍砲、不能安全駕駛3案通緝，仍涉嫌擁槍自重，台南警方昨天帶隊到安定租屋區逮人查獲賴涉嫌持有改造手槍，25歲楊姓友人涉持有安毒，警詢後賴解送南檢歸案，楊依毒品罪嫌法辦。

台南市警六分局新興、金華所和偵查隊在偵辦案件，循線發現遭台南地檢、桃園地檢通緝詐欺、槍砲、不能安全駕駛等三案通緝28歲賴姓男子，不但躲避司法機關查緝，且擁槍自重。

警方抽絲剝繭，比對多筆資料，終於確定賴在安定區一區落腳處。昨天10點多市警六分局結合保安大隊、善化分局，攻堅破門，現場除查獲賴及楊2名犯嫌外，也查扣手槍，子彈、模擬彈、空包彈數發，安非他命數包。至於槍枝來源警方仍在擴大追查中。

台南市警六分局分局長許敏能說，此案槍枝未發生擊發和危害之前，員警能在最短時間內掌握線索、溯源追查，起獲槍枝、毒品，並將犯嫌查緝到案，避免毒品荼毒治安、避免槍枝成為作案工具，即為落實社區警政再出發與清源專案2.0最佳表率。

賴姓男子（中）涉嫌持有槍枝及子彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
賴姓男子（中）涉嫌持有槍枝及子彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
賴姓男子（中）涉嫌持有槍枝被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
賴姓男子（中）涉嫌持有槍枝被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 槍枝 毒品

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