苗栗暴衝男持鐮刀涉襲警拒捕 警開槍擊中送醫無生命危險

苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，過程中林男與警三度遭遇，他最後持刀衝向員警，警方連開6槍，他再中2槍才倒地被制伏送醫，過程相當驚險。

警方調查，苗栗警察分局鶴岡派出所員警昨天下午2點多，在苗栗縣公館鄉台6線、縣道128線口執行勤務，林男騎機車未依規定兩段式左轉，警車鳴笛示意停車受檢，林男靠邊停車後，下車後先叫罵，再返回拿機車腳踏墊的持長柄鐮刀，涉嫌砍擊警車前、後擋風玻璃後騎車離去。

員警通報支援，並一路尾隨到公館鄉玉谷村，再次鳴笛示意靠停受檢，林男下車持刀揮舞叫罵，街頭對峙，引起路人側目，林男並攻擊警員，謝姓警員左小臂骨折受傷，警方對空鳴2槍，林男仍不聽制止，再度涉嫌攻擊員警，警方再開1槍，擊中林男右小腿，林負傷騎車逃逸。