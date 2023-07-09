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苗栗暴衝男持鐮刀涉襲警拒捕 警開槍擊中送醫無生命危險

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，過程中林男與警三度遭遇，他最後持刀衝向員警，警方連開6槍，他再中2槍才倒地被制伏送醫，過程相當驚險。

警方調查，苗栗警察分局鶴岡派出所員警昨天下午2點多，在苗栗縣公館鄉台6線、縣道128線口執行勤務，林男騎機車未依規定兩段式左轉，警車鳴笛示意停車受檢，林男靠邊停車後，下車後先叫罵，再返回拿機車腳踏墊的持長柄鐮刀，涉嫌砍擊警車前、後擋風玻璃後騎車離去。

員警通報支援，並一路尾隨到公館鄉玉谷村，再次鳴笛示意靠停受檢，林男下車持刀揮舞叫罵，街頭對峙，引起路人側目，林男並攻擊警員，謝姓警員左小臂骨折受傷，警方對空鳴2槍，林男仍不聽制止，再度涉嫌攻擊員警，警方再開1槍，擊中林男右小腿，林負傷騎車逃逸。

警方以車追人，7月8日下午6點多掌握他躲藏在銅鑼鄉，動員優勢警力圍捕，林男仍不聽制止，再次持刀衝向員警，警方再開6槍，其中1槍擊中腹部、1槍擊中左小腿，制伏後緊急戒護送醫，並無生命危險，謝姓警員送醫也無大礙，全案依妨害公務、毀損及殺人未遂等罪嫌偵辦中。

苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，警方開槍制伏，扣案長柄鐮刀等證物。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，警方開槍制伏，扣案長柄鐮刀等證物。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，警方開槍制伏，他身中3槍送醫，並無生命危險。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局昨天追捕林姓男子持刀涉嫌襲警拒捕，警方開槍制伏，他身中3槍送醫，並無生命危險。圖／苗栗警察分局提供

警察 槍擊 警車

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