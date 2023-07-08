台東警逮獲電纜竊盜集團 受害大樓住戶痛批可惡！

台東3名男子為買毒品吸食，竟竊取社區大樓電纜欲變賣，導致大樓停電，炎炎夏日民眾無冷氣吹，痛罵竊嫌「太可惡了」。警方成立專案小組追緝，逮獲以蔣姓男子為首的竊盜集團，訊後依加重竊盜及毒品罪送辦。

日前警方接獲台東市區一棟社區大樓電纜線疑遭竊取，導致大樓停電，隨即成立專案小組展開偵辦，經調閱周邊上百支監視器，鎖定蔣姓及其吳姓和呂姓男子等共犯，昨見時機成熟，持搜索票及拘票，將3人查緝到案。

警方在3嫌住處搜出失竊電纜線數捆、犯罪工具一批及二級毒品安非他命吸食器數組，3人於警詢時供稱因缺錢購買毒品吸食，才會鋌而走險竊取電纜線。不過，警方調查3人也涉及活水湖鐵人三項賽事2部自行車竊案。

蔣嫌為首的竊盜集團共涉及7件竊盜案，初估失竊電纜線價值約百萬餘元。警方依加重竊盜及毒品罪嫌移送台東地檢署偵辦。同時呼籲源回收業者亦勿回收來路不明的物品，發現可疑人、事、物時，立即報案處理。

「真的很可惡！害他們熱翻了。」受害大樓住戶說，原本好好入睡，突然房間熱起來，開燈要看冷氣，發現停電，大家紛紛到一樓大廳了解，才知道電纜被小偷剪斷偷走，這麼熱的天氣，沒電吹冷氣、電風扇誰受得了。

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