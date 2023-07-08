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家庭主婦遭詐近千萬 假公務詐騙被害人平均年齡為61歲

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署統計，2022年假冒公務機構（公務員）詐騙案件，被害人平均受騙年齡為61.4歲，多是具一定經濟能力的年長者，財損金額達百萬元以上。中部一名家庭主婦，誤信詐團說詞，將存款交付監管，最後損失近千萬元。

刑事局指出，一名住在中部地區年約50歲家庭主婦，日前接獲一通自稱銀行客服來電，詢問是否有申請貸款20萬元，主婦回應並無此事，對方告知可能因個資外洩遭他人冒用，隨後幫忙轉接至自稱165專線林警官接聽。

林警官告知主婦，可能因個資外洩被冒用涉嫌刑事案件，基於「偵查不公開原則」已由地檢署指揮偵辦，再轉接另一名自稱陳姓檢察官接聽，對方說可能涉嫌洗錢案件需「監管帳戶」，指示被害人至銀行辦理網路銀行及約定帳戶並交付管理，被害人信以為真，申辦網路銀行交付帳密，隨後遭歹徒登錄並轉出財產，計遭詐騙近千萬元。

刑事局指出，詐騙集團以假冒公務機構（公務員）詐騙會有4階段詐騙話術陷阱：

一、先假冒公務部門、電信公司或健保局人員等單位，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡、申辦電信並欠繳電話費及向銀行貸款。

二、轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

三、再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取資金控款」、「監管帳戶」。

四、出具假地檢署「監款科」、「公正帳戶」等票令。

刑事局強調，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請證件資金」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙！現行法令檢警不可能用電話做筆錄及傳真公文，或加通訊軟體Line要求按時打卡回報及收監款。

刑事局強調，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請證件資金」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙。記者廖炳棋/翻攝
刑事局強調，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請證件資金」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 健保卡 個資

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