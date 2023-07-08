接駁12名越籍偷渡客來台謀取6萬報酬 3人被起訴

年約50多歲的郭姓船長及葉姓船員受漁船所有人王男聘雇，為謀取接駁越南籍人士非法入境6萬元報酬，透過不詳人士「許董」居中聯繫，開漁船自屏東枋寮漁港出港，接駁從大陸福建地區出海、不具入國許可證件的12名越南籍人士，偷渡進入台灣，遭海巡署發現攔截，屏東地檢署偵結將王、郭、葉3人依違反入出國移民法起訴，另12名越南籍人士則不起訴處分。

檢方指出，船東王男於今年2月雇用郭男擔任船長，聘雇葉男擔任船員，3人明知外國人未經許可不得入國，竟與綽號「許董」的不詳人士以通訊軟體Facetime聯繫，得知接駁經緯度後，王男再以衛星電話通知郭男位置，指示2人於3月29日晚上7點左右自屏東縣枋寮鄉枋寮漁港出港，先行前往接駁點附近海域等待，3天後再通知2人於4月1日晚上8點左右開船接駁自大陸福建地區出海、不具入國許可證件的12名越南籍男女，事成後3人可各別獲得6萬元報酬。