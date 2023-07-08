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接駁12名越籍偷渡客來台謀取6萬報酬 3人被起訴

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

年約50多歲的郭姓船長及葉姓船員受漁船所有人王男聘雇，為謀取接駁越南籍人士非法入境6萬元報酬，透過不詳人士「許董」居中聯繫，開漁船自屏東枋寮漁港出港，接駁從大陸福建地區出海、不具入國許可證件的12名越南籍人士，偷渡進入台灣，遭海巡署發現攔截，屏東地檢署偵結將王、郭、葉3人依違反入出國移民法起訴，另12名越南籍人士則不起訴處分。

檢方指出，船東王男於今年2月雇用郭男擔任船長，聘雇葉男擔任船員，3人明知外國人未經許可不得入國，竟與綽號「許董」的不詳人士以通訊軟體Facetime聯繫，得知接駁經緯度後，王男再以衛星電話通知郭男位置，指示2人於3月29日晚上7點左右自屏東縣枋寮鄉枋寮漁港出港，先行前往接駁點附近海域等待，3天後再通知2人於4月1日晚上8點左右開船接駁自大陸福建地區出海、不具入國許可證件的12名越南籍男女，事成後3人可各別獲得6萬元報酬。

檢方表示，郭、葉2人接到人後，再行開船到指定地點，等待他人駕駛快艇轉接偷渡進入台灣，遭海巡署於4月3日晚上9點35分在屏東縣頂寮溪外約4浬處發現，被海巡隊員登檢發現，在駕駛台下方艙間藏有年約20歲的9男3女、12名偷渡越南人。海巡人員當場查扣該艘漁船、1支衛星電話手機、1支衛星電話、1支手機，屏東地檢署日前偵結將王、郭、葉3人依違反入出國移民法起訴，另12名越南籍人士則不起訴處分。

屏東縣恆春海巡隊4月發現可疑船隻，登檢緝獲12名越籍偷渡犯。圖／海巡署第14恆春海巡隊提供
屏東縣恆春海巡隊4月發現可疑船隻，登檢緝獲12名越籍偷渡犯。圖／海巡署第14恆春海巡隊提供
屏東縣恆春海巡隊4月發現可疑船隻，登檢緝獲12名越籍偷渡犯。圖／海巡署第14恆春海巡隊提供
屏東縣恆春海巡隊4月發現可疑船隻，登檢緝獲12名越籍偷渡犯。圖／海巡署第14恆春海巡隊提供

屏東縣 越南 海巡署

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