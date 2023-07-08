彰化男擁槍毒失控刺警 所長及時環抱壓制送辦

彰化埤頭鄉黃姓男子從事毒品交易並持有改造槍械，員警前往搜索，黃男藉故拖延不成，突然情緒激動持剪刀要刺員警，所長林聖智為保護下屬，立即環抱壓制並逮捕黃男。

彰化縣警察局今天發布新聞稿表示，北斗分局埤頭分駐所長林聖智日前接獲線報，得知轄內36歲黃姓男子從事毒品交易及持有槍械等犯罪行為，隨即著手積極偵辦，經蒐證並向彰化地方法院聲請搜索票，6月28日率5名警力前往黃嫌經常出入的芙朝村某處工寮搜索。

員警到場表明身分並出示搜索票，黃男編織理由拖延員警入屋，甚至故意大聲說「你為何拉我衣服」等挑釁言語，此時另一名員警從後門包抄進入，黃男突然情緒失控，持剪刀刺向這名便衣員警，林聖智見狀趕緊環抱黃嫌，其他員警也使用辣椒水壓制。

眾人合力壓制逮捕黃男並奪下利刃，現場查獲手槍、衝鋒槍等改造槍彈、毒品安非他命等犯罪證據，全案依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣警局長張國雄獲知林聖智奮不顧身保護下屬，特別到埤頭分駐所慰問、表揚，張國雄表示，維護治安是警察責任，對於危害民眾生命、身體、財產安全案件絕對依法究辦，也呼籲民眾發現可疑人、事、物請立即向警方報案，共同維護良好社會治安環境。