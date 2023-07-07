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屏東知名有照電玩店涉嫌賭博 警扣百萬枚代幣逮41人送辦
屏東地檢署日前接獲線報，屏東市民生路一間知名有照遊戲場內限制級機台，有兌換現金涉嫌賭博行為，警方於昨天下午4點左右持搜索票查緝，對該店及數個涉嫌兌換代幣處所執行搜索，查扣逾百座機台，遊戲代幣超過百萬枚，將呂姓店長、4名店員、28名賭客及8名兌換代幣嫌疑人，詢後以賭博罪嫌移送。
警方表示，該遊戲場時常更換店內限制級機台，藉以吸引大批電玩迷前往消費，接獲線報後，組成專案小組長期蒐證，見時機成熟，昨持搜索票對該店及數個涉嫌兌換代幣處所執行搜索。
警方昨下午持搜索票查緝，查扣120台限制級賭博機台、124片電腦IC版、新台幣、監視系統、約3噸重的遊戲代幣110萬多枚、手機等證物，呂姓店長到案後矢口否認犯行，詢後依法送辦。
警方表示，賭博電玩行業藏汙納垢，衍生許多社會治安問題，賭博電玩場所是治安顧慮源頭之一，嚴重危害社會治安，警方將持續掃蕩、取締縣內特種行業，落實「清源專案 2.0」，斬斷犯罪根源，維護社區良好治安。
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