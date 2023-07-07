失控撞越分隔島卡機車引道 新北警搜出車內毒品送法辦

陳姓男子今天清晨駕車外出，途中行經新北市蘆洲區成蘆橋不慎失控衝越分隔島，人車一度卡困在機車引道。警、消獲報派員趕抵協助脫困，陳男輕微擦傷拒絕就醫，警在車內搜扣毒品一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，另採集陳男尿液檢驗有無毒駕依法究辦。

經查，陳姓男子（33歲、有多項前科）沒有吸毒駕車紀錄，今天清晨6時許他車內藏著毒品一粒眠、K他命外出，途中行經新北市蘆洲區成蘆橋往蘆洲方向，不慎打滑失控整輛車撞越分隔島，導致他人車卡困在機車引道內。

警消獲報派員趕抵協助陳男脫困，經檢視他肢體輕微擦挫傷、拒絕就醫。正當警方在排除車況現場，發現陳男車內藏放著毒品一粒眠（毛重59.1公克）、5包K他命（總毛重27.84公克）當場查扣，一併帶回偵辦。