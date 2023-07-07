影／大陸漁船越界到馬祖捕魚抗登檢 海巡送法辦
海巡署金馬澎分署，為防範中國大陸籍漁船、快艇及抽砂船於馬祖海域越界非法作業，在今年4月起派遣特勤隊人員進駐馬祖，針對馬祖周邊海域實施強力掃蕩，在當月於西莒西方4.6浬，成功攔截越界的大陸漁船，李姓船長等4人強力抵抗，特勤人員強勢登檢，船長等人後依違反入出國及移民法及妨礙公務執行罪，合併執行有期徒刑3月，於昨日執行完畢後移交移民署辦理遣返事宜，大陸漁船則依法沒入。
馬祖海巡隊今天表示，第11巡防區在4月25日監控1 艘「無船名」的大陸漁船，外切目標航入我方限制水域，立即通報馬祖海巡隊巡防艇前往辨識驅離，但該艘快速目標拒絕登檢並逃竄，第11巡防區立即增派CP-1052艇及2艘特勤突擊艇緊急出勤支援應處，於西莒西方4.6浬，成功攔截該艘「無船名」大陸漁船。
特勤人員登檢時，遭遇船長等4人強力抵抗及阻攔，好在特勤人員再以優勢人力5員強力登檢，並將人船押返南竿福澳港。
連江地方法院針對李姓船長等4人行為，依違反入出國及移民法及妨害公務執行罪，合併執行有期徒刑3月，於昨日執行完畢後移交移民署辦理遣返事宜，該無船名漁船則依法沒入。
海巡署第11巡防區表示，海巡署為有效維護馬祖海域治安，將持續統合馬祖海巡隊及特勤隊等能量，運用巡防艇及沿岸多功能艇機動快速之性能，強力查緝取締越界陸船。
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