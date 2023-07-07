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兒前年吸毒已勒戒 台南退警控警為績效「騙驗尿要亂搜查」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市楊姓退休警察打電話今天指控台南市警局少年隊為了刑案績效「舊案新報」，他兒子兩年前吸毒但已完成勒戒並按時驗毒、向觀護人報到，現已正常工作；上午「卻被栽贓又吸毒要非法進房搜索、帶回驗尿，呼籲檢察官、法官要慎重注意，不要被警察為績效騙票烏龍踅桌牽著走！」少年隊則表示，員警要求搜查房間、驗尿於法有據，會請示檢察官如何處置。

楊姓退警上午在臉書社團貼文表示，今天上午七點多兒子上完夜班才回到家，就有三名警察進門，拿出一張「鑑定許可書」與兒子騎機車到可疑處所，就要進兒子房間搜查、帶去驗尿；因為兒子勒戒後已經一年多沒再吸毒了，他認為現在放暑假少年隊預防組有「績效壓力」，警方「舊案新報」，就拿舊資料騙檢察官，希望多一點機會查到毒品。

他說，警方「要騙我小孩搜索房間，還唬爛什麼叫我同意搜索，違反程序在騙台灣人民，警察的烏龍踅桌被我拒絕了！」他說，鑑定許可書沒有強制力，「這些警察為的績效，用騙的方式騙一些法律規定不熟的人民」。他請三名警察回去，叫他們「要捉人拿拘票來」。

對於「欺騙檢察官」等指控，少年隊表示，警方「當然是有一定的證據」，才會到鎖定對象家中要求搜索，但細節基於偵查不便透露。而鑑定許可書是檢察官開立「具有強制性」，他們懷疑又吸毒的男子已經成年，警方帶回驗尿於法有據，當時員警電話請示檢察官，檢方表示家長有意見就暫收隊，後續如何處置會再指示。

退警控兒前年吸毒已勒戒，少年隊員警為求績效上門「騙驗尿要亂搜查」。記者周宗禎／翻攝
退警控兒前年吸毒已勒戒，少年隊員警為求績效上門「騙驗尿要亂搜查」。記者周宗禎／翻攝

警察 檢察官

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