毒蟲狂跑丟包包、丟毒品斷尾求生 萬華警爬梯上屋頂仔細找

台北市萬華警分局西門町派出所巡佐王彥尊，日前巡邏時，發現黃姓男子（36歲）坐在超商座位區內，眼神渙散且精神恍惚，警方盤查時，他竟丟下包包拔腿就跑，警方窮追不捨，黃男鑽小巷躲避，還將攜帶的毒品拋丟在一旁的房屋屋頂，警方找到人後，調閱沿路監視器，才發現黃嫌拋丟動作，找來梯子上屋頂尋找，尋獲毒品將男子送辦。

黃姓男子遭盤查時，神色慌張還不斷冒汗，警方要求黃男自行打開背包供警方檢視，黃男心虛，丟下自身背包拔腿逃逸。

警方騎車追趕，在中華路、長沙街口查獲犯嫌並壓制在地，警方找不到毒品，循線調閱他逃逸路線，發現黃嫌已將毒品丟棄在建物屋頂，警方爬上屋簷當場起獲安非他命4包、安非他命玻璃球及注射針筒等證物，黃嫌只好坦承持毒，全案依毒品罪嫌送辦。