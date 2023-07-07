快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒蟲狂跑丟包包、丟毒品斷尾求生 萬華警爬梯上屋頂仔細找

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局西門町派出所巡佐王彥尊，日前巡邏時，發現黃姓男子（36歲）坐在超商座位區內，眼神渙散且精神恍惚，警方盤查時，他竟丟下包包拔腿就跑，警方窮追不捨，黃男鑽小巷躲避，還將攜帶的毒品拋丟在一旁的房屋屋頂，警方找到人後，調閱沿路監視器，才發現黃嫌拋丟動作，找來梯子上屋頂尋找，尋獲毒品將男子送辦。

黃姓男子遭盤查時，神色慌張還不斷冒汗，警方要求黃男自行打開背包供警方檢視，黃男心虛，丟下自身背包拔腿逃逸。

警方騎車追趕，在中華路、長沙街口查獲犯嫌並壓制在地，警方找不到毒品，循線調閱他逃逸路線，發現黃嫌已將毒品丟棄在建物屋頂，警方爬上屋簷當場起獲安非他命4包、安非他命玻璃球及注射針筒等證物，黃嫌只好坦承持毒，全案依毒品罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子鑽小巷躲避，還將攜帶的毒品拋丟在一旁的房屋屋頂，警方找到人後，調閱沿路監視器，找來梯子上屋頂尋找，尋獲毒品將男子送辦。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子鑽小巷躲避，還將攜帶的毒品拋丟在一旁的房屋屋頂，警方找到人後，調閱沿路監視器，找來梯子上屋頂尋找，尋獲毒品將男子送辦。記者廖炳棋/翻攝

毒品 西門町

延伸閱讀

南榮公墓納骨塔白鐵門頻失蹤 竊嫌機車載贓物太醒目被逮

影／空運輪框夾藏千萬元K他命 航警追查半年逮8名犯嫌

萬華阿公店流血衝突！與前女友復合不成 他抄起酒瓶猛砸對方頭部

「來自家鄉的聲音...」緬籍研究生疑吸毒幻聽 犯7次毀損被送辦

相關新聞

北市幼童公費檢驗苯巴比妥 市府公布34人結果

新北傳出幼兒園教保員疑似餵食幼童不明藥品，北市府6月17日至30日推出北市幼兒園幼童公費抽血檢驗服務專案，提供苯巴比妥抽...

毒蟲狂跑丟包包、丟毒品斷尾求生 萬華警爬梯上屋頂仔細找

台北市萬華警分局西門町派出所巡佐王彥尊，日前巡邏時，發現黃姓男子（36歲）坐在超商座位區內，眼神渙散且精神恍惚，警方盤查...

南榮公墓納骨塔白鐵門頻失蹤 竊嫌機車載贓物太醒目被逮

陳姓男子自上月起，多次到基隆市南榮公墓涉嫌竊取納骨塔白鐵門，拆掉後用機車載運去銷贓變賣，警方調監視器查出車號循線追查，昨...

影／男遭假投資詐百萬 北市警將計就計約面交逮假「幣商」

謝姓男子日前誤信網路假投資詐騙話術，陸續投入150萬元投資，獲利出金卻困難重重，發覺有異，報警處理，台北市警方介入後將計...

彰化榔頭男殺妻後追進超商殺子 法院今晨裁定羈押

彰化縣福興鄉62歲男子前晚疑與外籍配偶有爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，...

宜蘭補習班疑餵藥 10人全陰性

宜縣某補習班疑似擅餵三級管制藥品「利他能」，10位學童家長要求檢測，昨檢驗結果出爐，全呈陰性。縣府衛生局指出，部分學童被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦