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南榮公墓納骨塔白鐵門頻失蹤 竊嫌機車載贓物太醒目被逮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子自上月起，多次到基隆市南榮公墓涉嫌竊取納骨塔白鐵門，拆掉後用機車載運去銷贓變賣，警方調監視器查出車號循線追查，昨天逮捕時還查獲毒品注射針具等證物，訊後依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

基隆市警察局第一分局6月29日接獲報案，指有南榮公墓區的家族式納骨塔上白鐵門不翼而飛，警方到場查看後，發現除了報案人外，還有多個家族式納骨塔的白鐵門也被偷，成立專案小組調查。

警方調閱沿線監視影像過濾分析後鎖定陳男（54歲）涉案，專案小組昨持搜索票至陳男住處搜索，查獲毒品注射針頭等證物，他供稱已將贓物全數變賣，承認至少3起。

陳男多是在大白天騎車到南榮公墓，趁墓仔埔四下無人之際，將白鐵門拆下後直接用機車載運，因鐵門很長，行駛在道路上非常明顯，從監視影片顯示，有汽機車都還閃開讓道，避免陳男的偷的鐵門刮到。

基隆市警察局第一分局分局長林文煜表示，為防宵小趁機行竊，納骨塔白鐵門仍應加強防盜措施，或者定時查看，以杜絕竊嫌覬覦。

墓仔埔也敢去！陳男大白天偷南榮公墓白鐵門機車載銷贓太醒目。記者游明煌／翻攝
墓仔埔也敢去！陳男大白天偷南榮公墓白鐵門機車載銷贓太醒目。記者游明煌／翻攝
墓仔埔也敢去！陳男大白天偷南榮公墓白鐵門機車載銷贓太醒目。記者游明煌／翻攝
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墓仔埔也敢去！陳男大白天偷南榮公墓白鐵門機車載銷贓太醒目。記者游明煌／翻攝
墓仔埔也敢去！陳男大白天偷南榮公墓白鐵門機車載銷贓太醒目。記者游明煌／翻攝

毒品 基隆 警察

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