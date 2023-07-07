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影／男遭假投資詐百萬 北市警將計就計約面交逮假「幣商」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

謝姓男子日前誤信網路假投資詐騙話術，陸續投入150萬元投資，獲利出金卻困難重重，發覺有異，報警處理，台北市警方介入後將計就計，由謝男將詐欺車手約出，於南港區一間超商外逮人，賴姓車手落網後坦承犯行，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

便衣員警在周遭埋伏，見25歲賴男現身與謝男面交，立刻上前逮人。記者李隆揆／翻攝
便衣員警在周遭埋伏，見25歲賴男現身與謝男面交，立刻上前逮人。記者李隆揆／翻攝

警方調查，詐欺集團假冒理財投資專家身分，在網路社群平台中貼文，刊登標榜「高報酬」「保證獲利」等廣告吸引民眾上門諮詢，56歲謝男看見相關貼文，加入詐團成立的投資理財LINE群組，又見群組內有成員自稱投資專家，安排課程傳授理財心法，便不宜有他，陸續投入150萬元資金進行投資。

過程中，詐團成員得知謝男生日，特別宅配鳳梨酥等禮盒給謝男，獲取謝男信任，也派專人指導謝男操作指定的「股票投資APP」；謝男直到發現投資獲利，要出金卻困難重重，該集團甚至到最後還稱「需先交付價值77萬元的虛擬貨幣才能出金」，謝男才驚覺受騙，5月間報警處理。

台北市南港分局警方獲報後展開偵辦，將計就計請謝男約出詐欺車手，雙方日前相約南港區某超商外面交，便衣員警在周遭埋伏，見25歲賴男現身與謝男面交，立刻上前逮人。

據悉，賴男曾涉詐欺案遭逮，這次落網時，起初自稱「幣商」，否認犯案，但隨員警返回警局偵辦後，自知法網難逃，便坦承犯案。

警方表示，全案詢後依詐欺罪嫌將賴男移送士林地檢署偵辦，持續追查幕後詐欺集團。警方呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必小心求證，避免落入詐騙陷阱。

警方查扣作案用買賣契約。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用買賣契約。記者李隆揆／翻攝
警方扣回謝男交付給賴男等數十萬元現金。記者李隆揆／翻攝
警方扣回謝男交付給賴男等數十萬元現金。記者李隆揆／翻攝

詐欺 車手 詐騙

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