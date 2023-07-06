榔頭殺妻傷子六旬男 彰化檢方訊後深夜聲押
彰化縣福興鄉一名62歲男子昨晚疑與外籍配偶有爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，警方趕到帶回男子，詢問後移送彰化地檢署偵訊，檢察官向法院聲押但未禁見。
警方調查，男子昨晚與妻子口角後，一時氣憤持榔頭猛打妻子，造成妻子頭骨碎裂送醫急救到院後即失去生命跡象，深夜重傷不治。少年頭部也被其父親重擊到嚴重撕裂傷，右手掌及手指均骨折，經搶救後暫無生命危險，行兇原因釐清中。
據了解，男子一家是低收入戶，因45歲印尼妻長期將錢寄回印尼，最近又向地下錢莊借錢，要他處理，兩人因債務危機而爭吵，他在家中先持榔頭重擊妻子後，又追打兒子，兩人沿路追，兒子在途中一路被父親以榔頭重擊頭部，畫面驚悚，兒子滿身是血逃進距離家中約50公尺的超商，先是坐在店內椅子上哭喊著痛，大聲喊救命。
男子光著上半身也全身沾著血跡拿著榔頭走進來，兒子嚇得從椅子上站起來躲到超商店員背後，男子持榔頭與店員對峙時，店員輕聲理性的問「阿伯，發生什麼事，你冷靜一下，怎麼了，你告訴我。」男子喘氣呆立在店員前，店員冷靜拿起電話報警。
彰化縣政府社會處接獲通報後，立即指派社工介入關心，並指出，男子和妻子的精神狀況不佳，兩人經常輪流住院療養，縣府定期派社工關懷，後續會安置少年，並提供兒少治療資源與心理、精神重建服務，及協處喪葬事宜，提供司法協助。
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