宜蘭補習班疑餵藥 10人全陰性

宜蘭某補習班擅餵利他能事件，共10位學童家長要求篩檢，其中3人疑有藥物使用史，目前檢驗結果出爐，全數呈陰性。圖／本報資料照片 宜縣某補習班疑似擅餵三級管制藥品「利他能」，10位學童家長要求檢測，昨檢驗結果出爐，全呈陰性。縣府衛生局指出，部分學童被餵服藥物的相關事證明確，已將資料交予檢方，待進一步釐清案情。

縣府6月14日透過社會安全網，掌握壯圍某補習班疑似擅自餵藥，通報宜蘭地檢署偵辦，掌握6人疑有藥物使用史，其中3名學童家長要求檢測；其他沒有被餵服藥物的學童家長也有數人要求檢測，目前共10人檢測。

衛生局提供，尿液檢體給台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部進行液相層析串聯質譜儀篩檢，目前結果出爐，均未檢出利他能主要成分「派醋甲酯」及其代謝物，學童健康情形也無異狀。

衛生局指出，尿液檢測半衰期為3到6天，超過時間便較難檢出，檢測結果是一項證據，不能做為判斷服藥與否的全部依據；調查過程中，該6位疑有藥物使用史的學童，被餵藥相關事證相當明確，後續待檢方偵辦，縣府也會盡力配合，以期早日釐清案情。

知情人士認為，用藥不是單一行為，即使尿檢呈陰性，也會有其他事證如目擊、口供等，目前全案仍在調查中，還不能定調是否是「烏龍事件」。