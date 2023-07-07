印尼妻疑向錢莊借錢 男失控打死妻打傷兒

福興鄉男子疑與外籍配偶爭執，把妻子打到傷重不治，還追打17歲兒子，兒子躲進超商求救。圖／擷取自「爆廢公社二館」 彰化縣福興鄉發生人倫悲劇，男子前晚疑與印尼籍配偶爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打17歲兒子，其子滿身是血躲進超商求救。據了解，凶嫌妻長期將錢寄回印尼，最近又向地下錢莊借錢，兩人因債務危機爭吵，男子失控打死妻子。警方昨依殺人罪嫌移送。

據了解，62歲男子前晚先持榔頭重擊妻子後，又追打兒子出家門，兒子在中途被父親以榔頭重擊頭部，滿身血逃進離家約50公尺的超商，坐在超商椅子哭喊痛、大喊救命。

男子光著上半身、全身血跡拿榔頭走進超商，兒子嚇得站起來喊著「麥、麥（台語『別』）」，躲到店員背後，男子持榔頭對峙；店員理性詢問「阿伯，發生什麼事，你冷靜一下，怎麼了，你告訴我」，男子喘著氣呆站在店內，店員冷靜報警。

警方調查，男子與45歲印尼妻子發生口角，一時氣憤持榔頭猛打，妻子頭骨碎裂，送醫時已無生命跡象，前天深夜傷重不治；少年頭部被重擊嚴重撕裂傷，右手掌及手指骨折，經搶救後暫無生命危險，行凶原因釐清中。

彰化縣社會處表示，男子精神狀況不穩，因債務問題攻擊妻兒，該家戶是列管低收入戶，每月有2.4萬元生活補助，夫妻2人常住院療養；縣府將安置少年，提供醫療與輔導，提供喪葬與司法協助。

福興鄉長蔣煙燈說，男子原有2棟房子，在工業區上班，妻子不斷寄錢回印尼，男子陸續賣房，工作沒了；印尼妻仍向地下錢莊借錢，男子還錢還不完壓力大，夫妻常吵架。