駭誠品等賣場盜刷千萬元 4嫌收押

31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷。記者廖炳棋／翻攝 擁有台美雙重國籍的陳姓男子，僅有高職學歷卻上網自學駭客技術，組成盜刷集團勾結大陸兩名駭客，鎖定國內知名賣場的電子支付App會員，攻入商場資料庫後盜刷商品變賣牟利，刑事局日前接獲商場報案，陸續逮捕陳男等15人到案，檢方依組織、洗錢等罪聲押禁見陳男等4人獲准，涉案兩名陸籍駭客，透過兩岸共打機制通報對岸查緝。

陳男（31歲）6年前開始犯案，估計有百名民眾受害，不法所得上千萬元，由陳男集團與大陸駭客分贓；受害商場包括萊爾富、誠品、博客來、家樂福、中油Pay、foodpanda等國內知名賣場。

警方查出陳男作案手法多元，他與陸籍駭客聯手，以滲透手法攻擊國內商場資料庫，取得會員帳密後登入電子支付App，指揮車手到各商場盜刷App綁定的信用卡，購買雞精禮盒、洋酒、金飾、PS5等高單價商品，再以團購方式出貨銷贓獲利。

陳男網路自學架設假賣場網站，蒐集日本、加拿大、美國及泰國等地超過百萬筆信用卡個資，與駭客聯手利用信用卡號生成器，創造可用的假信用卡卡號，在國內知名購物網站下單盜刷訂購化妝品、香水、AirPods等商品，由車手出面領貨後轉賣銷贓獲利。

陳男等人還利用生成的假國外信用卡，在中油Pay加值點數後，販售給拖吊車業者以低價兌換油品，去年遭警方追查時，陳男與謝姓共犯教唆他人頂包，獲不起訴處分。

此外，陳男與駭客利用外送服務平台漏洞，隨機填入信用卡號並綁定假會員帳號，下單盜刷嬰幼兒奶粉、燕窩禮盒等商品，再透過團購網群組轉賣。