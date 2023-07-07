聽新聞
test
0:00 / 0:00

駭誠品等賣場盜刷千萬元 4嫌收押

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷。記者廖炳棋／翻攝
31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷。記者廖炳棋／翻攝
擁有台美雙重國籍的陳姓男子，僅有高職學歷卻上網自學駭客技術，組成盜刷集團勾結大陸兩名駭客，鎖定國內知名賣場的電子支付App會員，攻入商場資料庫後盜刷商品變賣牟利，刑事局日前接獲商場報案，陸續逮捕陳男等15人到案，檢方依組織、洗錢等罪聲押禁見陳男等4人獲准，涉案兩名陸籍駭客，透過兩岸共打機制通報對岸查緝。

陳男（31歲）6年前開始犯案，估計有百名民眾受害，不法所得上千萬元，由陳男集團與大陸駭客分贓；受害商場包括萊爾富、誠品、博客來、家樂福、中油Pay、foodpanda等國內知名賣場。

警方查出陳男作案手法多元，他與陸籍駭客聯手，以滲透手法攻擊國內商場資料庫，取得會員帳密後登入電子支付App，指揮車手到各商場盜刷App綁定的信用卡，購買雞精禮盒、洋酒、金飾、PS5等高單價商品，再以團購方式出貨銷贓獲利。

陳男網路自學架設假賣場網站，蒐集日本、加拿大、美國及泰國等地超過百萬筆信用卡個資，與駭客聯手利用信用卡號生成器，創造可用的假信用卡卡號，在國內知名購物網站下單盜刷訂購化妝品、香水、AirPods等商品，由車手出面領貨後轉賣銷贓獲利。

陳男等人還利用生成的假國外信用卡，在中油Pay加值點數後，販售給拖吊車業者以低價兌換油品，去年遭警方追查時，陳男與謝姓共犯教唆他人頂包，獲不起訴處分。

此外，陳男與駭客利用外送服務平台漏洞，隨機填入信用卡號並綁定假會員帳號，下單盜刷嬰幼兒奶粉、燕窩禮盒等商品，再透過團購網群組轉賣。

駭客 信用 盜刷

延伸閱讀

插旗夜市！誠品社區店宣布進駐淡水 董座吳旻潔：目標下半年再開6家

首家開在夜市的誠品！誠品社區店7月7日進駐淡水英專路

勾結大陸駭客、盜刷集團利用電子支付盜刷千萬 刑事局逮15人

「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 買浣腸住五星飯店判1年4月定讞

相關新聞

宜蘭補習班疑餵藥 10人全陰性

宜縣某補習班疑似擅餵三級管制藥品「利他能」，10位學童家長要求檢測，昨檢驗結果出爐，全呈陰性。縣府衛生局指出，部分學童被...

印尼妻疑向錢莊借錢 男失控打死妻打傷兒

彰化縣福興鄉發生人倫悲劇，男子前晚疑與印尼籍配偶爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打17歲兒子，其子滿身是血躲進超商...

駭誠品等賣場盜刷千萬元 4嫌收押

擁有台美雙重國籍的陳姓男子，僅有高職學歷卻上網自學駭客技術，組成盜刷集團勾結大陸兩名駭客，鎖定國內知名賣場的電子支付Ap...

榔頭殺妻傷子六旬男 彰化檢方訊後深夜聲押

彰化縣福興鄉一名62歲男子昨晚疑與外籍配偶有爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求...

影／空運輪框夾藏千萬元K他命 航警追查半年逮8名犯嫌

航警局安檢大隊與關務署台北關共同執行航空包裹X光機儀檢時，發現一件自泰國空運來台的輪框鋼圈內夾藏第三級毒品K他命，毛重約...

毒販被「釣魚」竟指認錯同夥 派出所長逮人挨告傷害不起訴

新北市新莊警分局五工派出所前汪姓所長帶警員執行「釣魚」查緝網路毒販時，因周姓毒販指認錯民眾，汪姓前所長錯將停在路邊的徐姓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦