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李玟才剛辭世...就有「無良人」做這件事 親姊火大發文開罵了

影／空運輪框夾藏千萬元K他命 航警追查半年逮8名犯嫌

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

航警局安檢大隊與關務署台北關共同執行航空包裹X光機儀檢時，發現一件自泰國空運來台的輪框鋼圈內夾藏第三級毒品K他命，毛重約10公斤，市價超過一千萬元。航警局成立專案小組，歷經半年多的追查，成功帶回8名犯嫌，並依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。

警方調查，本案謝姓主嫌為運毒返台，在朋友圈中招兵買馬，並以提供國外旅遊、玩樂為誘因，吸引另外七名共犯加入集團，當這些共犯在國外缺錢花用時，再以賺快錢等藉口招募共犯參與夾藏毒品工作，讓這些共犯沉迷紙醉金迷的生活型態後，無法脫離遂持續參與運毒。

航警指出，安檢大隊與海關去年12月21日查獲鋼圈內夾藏第三級毒品K他命後，專案小組以通訊監察、監視埋伏、調閱監錄影像、清查金流、比對多國入出境資料及數位鑑識分析等偵查作為，抽絲剝繭比對多項證據後，持續溯源發起多次搜索，直至今年六月，終將本案領貨、包裝加工、聯繫銷贓及幕後主嫌逐一逮捕歸案。

航警局呼籲，政府對毒品抱持「零容忍」態度，運輸第三級毒品者處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金，謝嫌等人漠視法令，不思正道賺取所需，反以運輸毒品牟利，行為不值效尤，請民眾切勿以身試法，以致深陷囹圄，悔不當初。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

泰國空運來台的輪框鋼圈內夾藏第三級毒品K他命，毛重約10公斤，市價超過一千萬元。圖／航警局提供
泰國空運來台的輪框鋼圈內夾藏第三級毒品K他命，毛重約10公斤，市價超過一千萬元。圖／航警局提供
航警局安檢大隊與關務署台北關於泰國空運來台的輪框鋼圈內，發現夾藏第三級毒品K他命。圖／航警局提供
航警局安檢大隊與關務署台北關於泰國空運來台的輪框鋼圈內，發現夾藏第三級毒品K他命。圖／航警局提供
航警局安檢大隊與關務署台北關於泰國空運來台的輪框鋼圈內，發現夾藏第三級毒品K他命，毛重約10公斤。圖／航警局提供
航警局安檢大隊與關務署台北關於泰國空運來台的輪框鋼圈內，發現夾藏第三級毒品K他命，毛重約10公斤。圖／航警局提供

毒品 安檢 海關

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