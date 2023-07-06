毒販被「釣魚」竟指認錯同夥 派出所長逮人挨告傷害不起訴

新北市新莊警分局五工派出所前汪姓所長帶警員執行「釣魚」查緝網路毒販時，因周姓毒販指認錯民眾，汪姓前所長錯將停在路邊的徐姓民眾認成毒販同夥，遇到對方拉扯後與警員使用強制力將對方逮捕。事後徐民向警方提告傷害等罪，但新北地檢署以當時周姓毒販指認，加上是因逮捕不慎造成徐民受傷等，認定符合比例原則，予以不起訴處分。

檢方調查，汪姓前所長去年8月與4名警員在網路發現民眾販售毒品咖啡包，遂實施俗稱「釣魚」的誘捕偵查，在新莊區中正路上以喬裝毒品買家的方式順利逮捕周姓毒販。

周姓毒販向警方稱是搭乘停放中正路上速食店前的汽車前來的，汪姓前所長上前盤查，向坐在駕駛座的徐姓民眾表示「來!下車!警察」，徐姓民眾未有反應，汪姓前所長繼續表示「下車!警察啦」、「警察啦!聽不懂喔!」，徐民回覆「等一下啦」、｢我要下!我要下來!」，雙方在車上發生拉扯，其他警員見狀上前幫忙，最後以辣椒水噴灑徐民，並將他拖出車外壓制在地逮捕，造成徐民眼睛紅腫，雙手腕、手肘、膝蓋等處擦傷。

事後周姓毒販稱「太緊張，指錯車輛」，警方排除徐民涉案，徐民怒告警方傷害、妨害自由，並認為汪姓前所長在員警工作記錄簿上記載「惟當下情況緊急該車駕駛不肯下車配合調查(引擎發動中)」、「故警方與其有拉扯」等為不實內容，加告一條偽造文書。

檢方以當時周姓毒販確實指認錯車，使警方在客觀上認為徐民符合刑事訴訟法逕行拘提事由，並將徐民逮捕，認定未符合強制罪。另外逮捕過程雖警方有施用強制力與辣椒水，但因當時徐民坐在駕駛座、汽車引擎發動中，檢方認為警方基於情況急迫、無法排除徐民有抗拒逮捕可能性，而在逮捕過程使用強制力與辣椒水、不慎造成徐民受傷，符合比例原則，因此不構成傷害罪。汪姓前所長所載與現實情況符合，並無偽造文書，均予以不起訴處分。

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