「來自家鄉的聲音...」緬籍研究生疑吸毒幻聽 犯7次毀損被送辦

台南永康發生多起校園、出租套房門窗遭人損毀，警方逮人發現竟是緬甸來台某大學方姓研究生，疑因生活壓力染上毒癮，自稱「耳朵旁不斷有來自家鄉的聲音要我踹門」，警方詢後下午依毁損、毒品危害防制條例提送台南地檢署偵辦。

永康分局大灣派出所表示，警員侯沛昀、黃嘉生、劉承唐、黃紹謙、實習生朱芷妤獲報，永康區崑大路段出租套房有糾紛，到場發現一名男子坐在門外，報案人表示男子以腳踹房門凹陷損壞。

警方見他神情有異，不時恍神發楞，自稱「不是故意」，認為可能服用違禁藥物，尿液初驗結果呈現毒品反應，他承認毀損房門前有吸食。

警方表示，方姓男子緬甸籍華僑來台就讀某大學研究所，經查已涉及6起毀損、侵入住宅，但都沒有偷竊或傷人。他自稱會一直這樣、是因為不時聽見「同鄉耳語」，指引他「要盡情宣洩心中憤怒」，他就難以控制，看到一旁有門就踹就撞。

永康分局表示，外籍人士涉毒案逐漸增加，因身處他鄉工作、思鄉與諸多壓力無從釋放，毒品變成快且容易宣洩出口。打擊毒品不分國籍，期望警民發揮良好互動，協助警方及時喚回誤入歧途民眾。