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影／駕車遇警攔檢狂逃 遭包抄被起獲毒咖啡包法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

邱姓男子等3人昨天凌晨到台南市北區某酒店飲酒作樂後，一同駕車準備返回南區住處，不料行經和緯路段因車燈改裝變色為巡邏警員注意，警方騎左右包抄在育平路與永華路口圍捕，在車上查獲毒品咖啡包55包，警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局局南門派出所警員吳宗懋、邱柏凱昨天5點30分巡邏行經和緯路段時，發現前方迎面而來轎車明顯有改裝車燈情事，經2人迴轉確認車號，見該車竟突然加速並紅燈違規右轉沿中華西路北向加速逃逸。

員警騎乘警用機車無法順利尾隨，除即以電話聯繫所內員警利用路口監視器查明車輛行進動線，發現其又折返進入安平區，抄近路並在永華路與育平路口發現該車蹤跡，並趁停等紅燈時左右包抄並持槍警戒喝斥車內人下車受檢。

駕駛邱男（25歲、毒品資料）眼見無處可躲，一臉慌張與乘坐後方座位友人施男（23歲）吳男（43歲、毒品資料）等3人乖乖下車抱頭受檢。

警方分別在駕駛座腳踏板處發現內有K他命殘渣K盤1個，在副駕駛座車門旁置物處藏放毒品咖啡包55包、重209公克，邱等3嫌經帶回實施尿液及毒品檢驗均呈現陽性反應，調查後將邱嫌(毒品持有及吸食)及施、吳(2人為吸食)等3嫌依涉嫌毒品罪嫌法辦，並將後續溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

邱姓男子、施男、吳男等3嫌，為警現場控制受檢。（由左至右）。記者黃宣翰／翻攝
邱姓男子、施男、吳男等3嫌，為警現場控制受檢。（由左至右）。記者黃宣翰／翻攝
邱姓男子車內被查獲毒品咖啡包55包、重209公克及含有K他命粉末k盤1個。記者黃宣翰／翻攝
邱姓男子車內被查獲毒品咖啡包55包、重209公克及含有K他命粉末k盤1個。記者黃宣翰／翻攝

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