勾結大陸駭客、盜刷集團利用電子支付盜刷千萬 刑事局逮15人

刑事局日前接獲國內知名商場報案，商場電子支付App會員綁定信用卡遭人盜刷，警方調查後，發現是31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷，警方組成專案小組，今年1至6月陸續發動6波拘提搜索行動，在雙北地區逮捕陳姓男子等15人。

警方指出，陳嫌與大陸駭客聯手犯下多起案件，期間長達數年，目前警方查出，去年11月至12月間，他與陸籍駭客聯手，以滲透手法攻擊國內商場資料庫，取得會員帳密後登入電子支付App，指揮車手到各商場盜刷App綁定的信用卡，購買雞精禮盒、洋酒、金飾、PS5等高單價商品，再以團購方式出貨銷贓獲利。

陳嫌利用網路自學架設假釣魚網站，去年8到10月，先蒐集日本、加拿大、美國及泰國等地超過百萬筆信用卡個資，再與大陸駭客聯手，利用信用卡號生成器，創造可使用的假信用卡卡號，在國內知名購物網站下單盜刷訂購化妝品、香水、AirPods等商品，由車手出面領貨後轉賣銷贓獲利。

另外陳嫌等人還利用國外信用卡，在中油Pay加值點數後，販售給拖吊車業者以低價兌換油品，去年8月遭警方追查，陳嫌與謝姓共犯涉嫌教唆他人頂罪，獲不起訴處分。

去年11月，陳嫌與駭客聯手，利用知名外送服務平台漏洞，隨機填入信用卡號並綁定假會員帳號，下單盜刷嬰幼兒奶粉、燕窩禮盒等商品，再透過團購網群組轉賣獲利。

陳嫌盜刷集團犯案，國內被害人超過百人，財損金額千萬元，警方今年陸續查獲陳嫌與協助銷贓、盜刷車手等15名犯嫌，依涉嫌詐欺、妨害電腦使用、偽造文書、洗錢及組織等罪嫌移送地檢署，陳嫌及主要共犯等4人遭法院裁定羈押禁見，警方查出涉案兩名大陸駭客，已透過兩岸共打機制，通報對岸查緝。