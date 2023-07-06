快訊

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

Threads速吸500萬人讓祖克柏貼哏圖笑推特！網列3大點看衰「在華人圈紅不起來」

知名藝術家涉長期性侵少女 被害人的母親曾燒作品洩憤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勾結大陸駭客、盜刷集團利用電子支付盜刷千萬 刑事局逮15人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局日前接獲國內知名商場報案，商場電子支付App會員綁定信用卡遭人盜刷，警方調查後，發現是31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷，警方組成專案小組，今年1至6月陸續發動6波拘提搜索行動，在雙北地區逮捕陳姓男子等15人。

警方指出，陳嫌與大陸駭客聯手犯下多起案件，期間長達數年，目前警方查出，去年11月至12月間，他與陸籍駭客聯手，以滲透手法攻擊國內商場資料庫，取得會員帳密後登入電子支付App，指揮車手到各商場盜刷App綁定的信用卡，購買雞精禮盒、洋酒、金飾、PS5等高單價商品，再以團購方式出貨銷贓獲利。

陳嫌利用網路自學架設假釣魚網站，去年8到10月，先蒐集日本、加拿大、美國及泰國等地超過百萬筆信用卡個資，再與大陸駭客聯手，利用信用卡號生成器，創造可使用的假信用卡卡號，在國內知名購物網站下單盜刷訂購化妝品、香水、AirPods等商品，由車手出面領貨後轉賣銷贓獲利。

另外陳嫌等人還利用國外信用卡，在中油Pay加值點數後，販售給拖吊車業者以低價兌換油品，去年8月遭警方追查，陳嫌與謝姓共犯涉嫌教唆他人頂罪，獲不起訴處分。

去年11月，陳嫌與駭客聯手，利用知名外送服務平台漏洞，隨機填入信用卡號並綁定假會員帳號，下單盜刷嬰幼兒奶粉、燕窩禮盒等商品，再透過團購網群組轉賣獲利。

陳嫌盜刷集團犯案，國內被害人超過百人，財損金額千萬元，警方今年陸續查獲陳嫌與協助銷贓、盜刷車手等15名犯嫌，依涉嫌詐欺、妨害電腦使用、偽造文書、洗錢及組織等罪嫌移送地檢署，陳嫌及主要共犯等4人遭法院裁定羈押禁見，警方查出涉案兩名大陸駭客，已透過兩岸共打機制，通報對岸查緝。

刑事局呼籲民眾下載電子支付App，應確認具備3D驗證功能（3-D Secure），切勿點擊可疑釣魚網址免遭竊取個資，或安裝來源不明、隱藏後門程式App而遭回傳手機簡訊，避免成為盜刷集團之下手目標。

31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷。記者廖炳棋/翻攝
31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷。記者廖炳棋/翻攝
31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷。記者廖炳棋/翻攝
31歲陳姓男子勾結大陸駭客，攻擊資料庫後由車手到各商場盜刷。記者廖炳棋/翻攝

延伸閱讀

大陸國台辦主任宋濤：堅持九二共識 兩岸關係回到正軌

「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 買浣腸住五星飯店判1年4月定讞

虛驚一場！台積電傳遭駭客勒索 公司回應了

沒有大陸帳戶也能行動支付！微信將支援綁定境外信用卡

相關新聞

印尼妻疑向錢莊借錢 彰化男榔頭打死妻發狂傷兒原因曝！

彰化縣福興鄉一名男子昨晚疑與外籍配偶有爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，據...

影／駕車遇警攔檢狂逃 遭包抄被起獲毒咖啡包法辦

邱姓男子等3人昨天凌晨到台南市北區某酒店飲酒作樂後，一同駕車準備返回南區住處，不料行經和緯路段因車燈改裝變色為巡邏警員注...

勾結大陸駭客、盜刷集團利用電子支付盜刷千萬 刑事局逮15人

刑事局日前接獲國內知名商場報案，商場電子支付App會員綁定信用卡遭人盜刷，警方調查後，發現是31歲陳姓男子勾結大陸駭客，...

影／台中賊偷機車見警嚇到無語 原來身上還有違禁品

台中市警方在上月底接獲機車失竊案，經啟動線上警網攔查後，在北區發現騎乘該機車的鄧姓男子，鄧男面對警詢「車是你的嗎」，不發...

南投縣警局高官開車闖紅燈 有酒氣拒測遭記1大過

南投縣警察局2線4星蔡姓警務參深夜開車闖紅燈遭「自家人」攔下，員警發現蔡男臉色像有喝酒且散發酒氣，蔡男拒絕酒測，員警製單...

新北逆子弒母不發一語後複訊 檢方聲押獲准

新北市新店區59歲男子昨持2把菜刀，狠心砍下84歲詹姓母親的頭顱，當場被警方逮捕，男下午被依殺害直系血親尊親屬罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦