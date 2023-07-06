印尼妻疑向錢莊借錢 彰化男榔頭打死妻發狂傷兒原因曝！

彰化縣福興鄉一名男子昨晚疑與外籍配偶有爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，據了解，男子印尼妻長期將錢寄回印尼，最近又向地下錢莊借錢，要他處理，兩人因債務危機而爭吵，男子因此失控打死妻子。

這起人倫悲劇發生在昨晚，62歲男子在家中先持榔頭重擊妻子後，又追打兒子，兩人沿路追，兒子在途中一路被父親以榔頭重擊頭部，畫面驚悚，兒子滿身是血逃進距離家中約50公尺的超商，先是坐在店內椅子上哭喊著痛，大聲喊救命。

男子光著上半身也全身沾著血跡拿著榔頭走進來，兒子嚇得從椅子上站起來喊著「麥、麥(別)」，躲到超商店員背後，不支的靠著店員，男子則持榔頭與店員對峙時，店員柔聲理性的問男子「阿伯，發生什麼事，你冷靜一下，怎麼了，你告訴我」，男子才喘著氣呆立在店員前，店員也冷靜報警。

警方調查，男子昨晚和45歲印尼妻子發生口角，一時氣憤竟持榔頭猛打妻子，造成妻子頭骨碎裂送醫急救到院後即失去生命跡象，雖一度搶救回來，但到深夜仍重傷不治。少年頭部也被其父親重擊到嚴重撕裂傷，右手掌及手指均骨折，幸好經搶救後，暫無生命危險，行兇原因釐清中。

彰化縣政府社會處表示，接獲案件通報後，立即指派社工介入關心，初步暸解，男子昨日精神狀況不穩，因家中債務問題而攻擊妻兒，且此戶是社會處有列管的低收入戶，一家三口每月有二萬四千元生活補助，就醫也不用錢，夫妻兩人經常住院療養，縣府也定期會派社工關懷，縣府後續會安置少年，並提供兒少治療資源與心理、精神重建服務，及協處喪葬事宜，提供司法協助。

福興鄉長蔣煙燈表示，公所也曾關懷此弱勢家庭，據了解，男子娶印尼妻十幾年來，印尼妻一直都會寄錢回印尼，男子原本有二幢房子，也是在彰濱工業區工作的技術人員，後來陸續把房子都賣掉，現在也沒工作了，一家租房住，但印尼妻仍向地下錢莊借錢，男子一直還不完，可能是如此充滿壓力，兩人經常吵架，沒想到發生憾事。