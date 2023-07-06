影／台中賊偷機車見警嚇到無語 原來身上還有違禁品

台中市警方在上月底接獲機車失竊案，經啟動線上警網攔查後，在北區發現騎乘該機車的鄧姓男子，鄧男面對警詢「車是你的嗎」，不發一語，最後還藉口稱「借來的」，不過因無法交代過程，警方依竊盜罪嫌逮捕後，發現鄧身上還有毒品等違禁品，依法送辦。

第二警分局永興所在上月29日凌晨1時許，接獲倪姓市民報案，稱其機車在北區青島路失竊，因他將鑰匙擺在置物箱內，警方透過監視器調閱車行軌跡，發現該輛機車在凌晨2時許，仍在北區中華路一帶騎乘，經發動線上警員攔查，警員鄭景元、陳揚儒在北區中華路與五常街，發現涉案的鄧姓男子（33歲）。

鄧男被警方問「車是誰的」時，說不出話，最後才稱機車是「借來的」，不過跟何人借車、何時借車，都無法交代，警方依法逮捕後，附帶搜索，在鄧的外套口袋內，查獲一包安非他命（重1.68克）、吸食器等違禁品，全案警詢依竊盜、毒品罪移送法辦，也讓此起竊案在1小時內破案。

第二分局分局長楊川表示，民眾離開汽、機車時，應注意勿將貴重物品放在車內、機車置物箱內，確實將機車上鎖，千萬不要貪圖一時方便將鑰匙留在車裡，以保障個人財產安全。

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