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南投縣警局高官開車闖紅燈 有酒氣拒測遭記1大過

中央社／ 南投縣5日電

南投警察局2線4星蔡姓警務參深夜開車闖紅燈遭「自家人」攔下，員警發現蔡男臉色像有喝酒且散發酒氣，蔡男拒絕酒測，員警製單舉發並扣車，警局4日召開考績會予以記1大過。

南投縣警察局2線4星61歲蔡姓警務參7月3日深夜11時許勤餘時間駕駛自小客車，行經南投市彰南路三段與福崗路口因違規闖紅燈左轉，遭南投警分局執行巡邏勤務員警攔查取締，過程中發現蔡男有酒容、酒氣，經告知酒測相關權利，蔡男拒測，依法製單舉發並扣車。

南投縣警察局今天晚間回應媒體詢問表示，有關此案，縣警局昨天召開考績會，決議將蔡男依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」相關規定，予以記1大過處分，並報請內政部警政署調整服務地區，加強列管考核，並從嚴、從速追究相關人員考核監督責任。

縣警局指出，將持續秉持勤教嚴管、勿枉勿縱決心，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處及權益損失，警惕人員避免酒駕行為。據了解，這名蔡姓警務參雖不是主管職位，但在縣警局業務負責審核公文，為縣警局高階警官。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣警察局。聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影
南投縣警察局。聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影

南投 警察 酒駕 酒測

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