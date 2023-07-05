快訊

王力宏「感謝美國法院成全」認離婚！揭李靚蕾奪得龐大財產

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 已有不射美售MK48的替代方案

遭黃子佼拖下水…阿雅驗毒報告結果出爐 衝上對岸微博熱搜

彰化武術教練大麻產銷一條龍 1顆大麻巧克力賣500

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局刑警大隊上月28日在新北市查獲一條龍作業的大麻工廠，從生產、萃取、再加工製成大麻巧力克、大麻奶油等銷售，都一手包辦，逮獲李姓主嫌及5名共犯，還查獲一把自製電控霰彈槍，其中從事武術教練的李男被法院裁定羈押，其餘分別10萬元交保及限制住居，警方正擴大偵辦。

警方指出，員警在網路巡邏時，發現46歲李姓男子從網路走私大麻種子，即鎖定監控，經過半年的跟監，本月28日清晨，持搜索票兵分六處，分別前住李男及其他5名共犯住處搜索。當時，員警在李男住處樓下發現他，出具拘票逮捕時，李男一度反抗，經過一番拉扯，員警合力將他制伏。

員警隨即帶他到住處頂樓，當場查獲大麻植株16株、大麻種子、大麻花、大麻萃取液、大麻酒、大麻巧克力、大麻奶油及栽種、蒸餾設備，及現金8萬3000元，還查獲一把土造電控霰彈槍、霰彈21顆、空氣長槍及雷管6根等相關證物。警方詢後，分別將李嫌等人依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

警方指出，李嫌等人涉嫌走私大麻種子後，自行栽培，長成後，除採收大麻花葉販賣外，還提煉衍生物四氫大麻酚（THC）製成巧克力、大麻酒及餅乾牟利，其中，一顆大麻巧克力賣到300到500元，銷售對象主要是大麻交友圈。

李嫌從事大麻走私、種植到萃取，進而衍生性商品、銷售，採一條龍手法，十分罕見，警方指出，除了附加價值高以外，製成大麻巧克力、大麻餅乾等衍生性商品，因稽查不易，可逃避警方追查，不知情者，食用後還可能遭到毒害。

警方表示，李姓主嫌從事武術教練，沒有前科，除了栽植大麻，還萃取製造衍生性商品，警方將積極追查流向，防止擴散；李嫌甚至能製造電控霰彈槍，警方也十分驚訝，懷疑他有軍工背景，將進一步追查。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，還查獲一把自製電控霰彈槍。記者劉明岩／攝影
彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，還查獲一把自製電控霰彈槍。記者劉明岩／攝影
彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，包括大麻巧克力、大麻餅乾等衍生性商品。記者劉明岩／攝影
彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，包括大麻巧克力、大麻餅乾等衍生性商品。記者劉明岩／攝影
彰化警方到新北市發現李嫌行蹤，李嫌一度抗拒，警方合力將他制伏巷。圖／警方提供
彰化警方到新北市發現李嫌行蹤，李嫌一度抗拒，警方合力將他制伏巷。圖／警方提供
彰化警方到李嫌住處頂樓，查獲16株大麻。圖／警方提供
彰化警方到李嫌住處頂樓，查獲16株大麻。圖／警方提供
彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，還查獲一把自製電控霰彈槍。記者劉明岩／攝影
彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，還查獲一把自製電控霰彈槍。記者劉明岩／攝影
彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，還查獲一把自製電控霰彈槍。記者劉明岩／攝影
彰化警方破獲一條龍作業的大麻工廠成品及設備，還查獲一把自製電控霰彈槍。記者劉明岩／攝影

大麻 巧克力

延伸閱讀

面積只有「杯墊大」彰化土地5106元標出 高出底價近50倍

紅龍果盛產 來彰化看紅白評鑑還可夜宿看燈海

大麻合法化掀校園議論憂惹「大麻煩」 教育部態度曝光

在美國收購近1.2公噸大麻想走私來台 台美合作扣貨抓人

相關新聞

涉性騷強吻鍾沛君 朱學恒以被告身分現身北檢應訊

台北市議員鍾沛君上個月揭發曾遭名嘴朱學恒兩次強吻性騷，朱學恒於上個月12日午間赴台北地檢署告發自己，在臉書貼出刑事告發狀...

五億高中生啤酒驗出利多卡因？中檢澄清回應「體內沒驗出」

五億高中生案台中地檢署日前偵結，認定夏姓地政助理假結婚依偽造文書起訴，被控殺人罪嫌不起訴，死者賴男母親委任律師許哲維4日...

彰化武術教練大麻產銷一條龍 1顆大麻巧克力賣500

彰化縣警察局刑警大隊上月28日在新北市查獲一條龍作業的大麻工廠，從生產、萃取、再加工製成大麻巧力克、大麻奶油等銷售，都一...

新店男弒8旬母 砍到身首分離

新北市新店區昨發生逆倫血案，八十四歲詹姓婦人遭五十九歲連姓兒子持刀砍下頭顱，警方趕抵只見死者身首分離，現場起獲兩把沾滿血...

5億高中生案提再議 律師：酒罐含麻醉藥

台中賴姓高中生墜樓案，檢方上月偵結，夏姓配偶殺人罪不起訴，賴母委任律師昨天到台中地檢署遞狀聲請再議，提出三大方向質疑，其...

不只五億高中生啤酒罐有麻醉藥 案發現場這些物品也驗出...

身價5億元賴姓高中生墜樓案，檢方在上月底偵結，被控涉嫌殺人罪的夏姓配偶，檢方認事證不足，僅起訴偽造文書罪，賴母律師今再議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦