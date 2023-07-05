彰化武術教練大麻產銷一條龍 1顆大麻巧克力賣500

彰化縣警察局刑警大隊上月28日在新北市查獲一條龍作業的大麻工廠，從生產、萃取、再加工製成大麻巧力克、大麻奶油等銷售，都一手包辦，逮獲李姓主嫌及5名共犯，還查獲一把自製電控霰彈槍，其中從事武術教練的李男被法院裁定羈押，其餘分別10萬元交保及限制住居，警方正擴大偵辦。

警方指出，員警在網路巡邏時，發現46歲李姓男子從網路走私大麻種子，即鎖定監控，經過半年的跟監，本月28日清晨，持搜索票兵分六處，分別前住李男及其他5名共犯住處搜索。當時，員警在李男住處樓下發現他，出具拘票逮捕時，李男一度反抗，經過一番拉扯，員警合力將他制伏。

員警隨即帶他到住處頂樓，當場查獲大麻植株16株、大麻種子、大麻花、大麻萃取液、大麻酒、大麻巧克力、大麻奶油及栽種、蒸餾設備，及現金8萬3000元，還查獲一把土造電控霰彈槍、霰彈21顆、空氣長槍及雷管6根等相關證物。警方詢後，分別將李嫌等人依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

警方指出，李嫌等人涉嫌走私大麻種子後，自行栽培，長成後，除採收大麻花葉販賣外，還提煉衍生物四氫大麻酚（THC）製成巧克力、大麻酒及餅乾牟利，其中，一顆大麻巧克力賣到300到500元，銷售對象主要是大麻交友圈。

李嫌從事大麻走私、種植到萃取，進而衍生性商品、銷售，採一條龍手法，十分罕見，警方指出，除了附加價值高以外，製成大麻巧克力、大麻餅乾等衍生性商品，因稽查不易，可逃避警方追查，不知情者，食用後還可能遭到毒害。

警方表示，李姓主嫌從事武術教練，沒有前科，除了栽植大麻，還萃取製造衍生性商品，警方將積極追查流向，防止擴散；李嫌甚至能製造電控霰彈槍，警方也十分驚訝，懷疑他有軍工背景，將進一步追查。