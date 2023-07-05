聽新聞
test
0:00 / 0:00

5億高中生案提再議 律師：酒罐含麻醉藥

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中報導

五億賴姓高中生墜樓案，賴母律師許哲維昨天到台中司法大廈提出再議，提及賴生啤酒罐有麻醉藥物成分。記者陳宏睿／攝影
五億賴姓高中生墜樓案，賴母律師許哲維昨天到台中司法大廈提出再議，提及賴生啤酒罐有麻醉藥物成分。記者陳宏睿／攝影
台中賴姓高中生墜樓案，檢方上月偵結，夏姓配偶殺人罪不起訴，賴母委任律師昨天到台中地檢署遞狀聲請再議，提出三大方向質疑，其中賴生飲用的啤酒罐驗出麻醉藥「利多卡因」成分，來源不明，希望檢方透過再議程序，重啟調查。

台中地檢署指出，相關查證、結果，都在不起訴書詳載，承辦檢察官收到律師再議意見後，將併送台中高分檢審核。

律師許哲維說，處分書未釐清賴生墜樓動機，賴生脖子傷勢有出血痕跡，雙手、鼠蹊部輸液孔僅部分有「皮下出血」，賴生墜落過程撞擊二樓屋簷處沒有採證，僅以其他證據推論。

賴生喝的啤酒罐驗出麻醉藥「利多卡因」，檢方標示此成分「來源不明」，雖然死者體內未驗出，但仍希望透過再議程序查明。

台中地檢署說，鑑識人員當時扣得三罐啤酒罐、可樂罐，其中兩罐分別驗出死者與夏男ＤＮＡ，也驗出「利多卡因」，該成分也在現場垃圾桶內衛生紙、便利貼、濕紙巾中發現，應屬受汙染導致。

根據法醫研究所鑑定報告，死者未驗出該成分，函詢台大法醫研究所，也得出死者無可能因攝入利多卡因導致昏迷或死亡的結論。

亞大醫院藥劑科主任黃靖雅表示，「利多卡因」是手術常用局部麻醉藥品，需醫師處方使用，民眾無法在坊間藥局取得該麻醉藥；少數止癢藥膏等成藥會含有該成分，不過兩者用途差異甚大，成分比例、用途也不同。

律師 醫師 殺人 檢察官

延伸閱讀

五億高中生啤酒含麻醉藥？醫：常見牙科麻醉非坊間可買

影／五億生律師再議提疑點 賴生啤酒驗出「利多卡因」

五億生案婚姻無效之訴後天開庭 律師斷言夏男「讓調解破裂」

5億男今早速開完庭 律師態度轉趨保守：我們一直都嚴守偵查不公開

相關新聞

新店男弒8旬母 砍到身首分離

新北市新店區昨發生逆倫血案，八十四歲詹姓婦人遭五十九歲連姓兒子持刀砍下頭顱，警方趕抵只見死者身首分離，現場起獲兩把沾滿血...

不只五億高中生啤酒罐有麻醉藥 案發現場這些物品也驗出...

身價5億元賴姓高中生墜樓案，檢方在上月底偵結，被控涉嫌殺人罪的夏姓配偶，檢方認事證不足，僅起訴偽造文書罪，賴母律師今再議...

5億高中生案提再議 律師：酒罐含麻醉藥

台中賴姓高中生墜樓案，檢方上月偵結，夏姓配偶殺人罪不起訴，賴母委任律師昨天到台中地檢署遞狀聲請再議，提出三大方向質疑，其...

新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案

新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。新北市政府第一時間查詢此一家庭背景...

旭仁會組長領贓款送水產公司洗錢 假投資股票騙4千萬

竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司掩護水房的劉姓男子買泰達幣，半年來...

新店逆子持菜刀砍下母頭顱 鄰居見屍首分離嚇壞報案

新北市新店區今下午發生逆倫弒親血案！84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱屍首分離，鄰居因聽聞吵雜聲從門縫查看，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦