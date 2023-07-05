新店男弒8旬母 砍到身首分離

新北市新店區昨傳逆倫血案，八旬婦人遭兒子持菜刀砍斷頸部，身首分離。記者李易昌／翻攝 新北市新店區昨發生逆倫血案，八十四歲詹姓婦人遭五十九歲連姓兒子持刀砍下頭顱，警方趕抵只見死者身首分離，現場起獲兩把沾滿血跡菜刀。連男昨被帶回未清楚交代行凶動機，昨晚停止夜間偵詢，詳細案情今日釐清，依殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

警方調查，一名婦人昨天下午受友人請託去找詹婦拿東西，按門鈴見連男滿手鮮血開門，再往裡頭一看，見詹婦倒臥在地，嚇的立刻報案。

警方趕抵先控制連男，進屋見詹婦已身首分離，現場發現兩把菜刀，其中一把已砍到刀鋒凹凸不平。

據了解，詹婦育有四子一女，和排行老三的凶嫌一家四口同住，詹婦另四名子女已搬出；母子感情無異狀，前天二人還一起去山上種菜、運動，連男平時也會幫母親運菜到山下市場賣。

昨天上午連妻和二名兒女不在家，連男疑似和母親爭吵後行凶，第一把菜刀狂砍母親頸部後鈍掉，再去廚房拿第二把菜刀繼續砍，直至母親頸部斷裂。

警方根據案發現場研判，詹婦當時坐在家中客廳椅子吃飯，連男從背後推倒母親，再持菜刀朝她後頸猛砍，至少砍了十多刀，手段凶殘。

當地里長說，詹婦平時就會種菜賣菜，偶爾也會參加里民活動，連男則是餐廳洗碗工，對連男的印象是有些「怪怪」，但應不至於會有殺母親的行為。

由於連男精神情況不穩，被捕後不發一語，未交代為何弒母，也不配合警詢；警方昨停止夜間偵詢，通知家屬協助，今報檢方相驗，調查釐清。