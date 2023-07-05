聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店男弒8旬母 砍到身首分離

聯合報／ 記者李易昌李成蔭林昭彰王長鼎／新北報導

新北市新店區昨傳逆倫血案，八旬婦人遭兒子持菜刀砍斷頸部，身首分離。記者李易昌／翻攝
新北市新店區昨傳逆倫血案，八旬婦人遭兒子持菜刀砍斷頸部，身首分離。記者李易昌／翻攝
新北市新店區昨發生逆倫血案，八十四歲詹姓婦人遭五十九歲連姓兒子持刀砍下頭顱，警方趕抵只見死者身首分離，現場起獲兩把沾滿血跡菜刀。連男昨被帶回未清楚交代行凶動機，昨晚停止夜間偵詢，詳細案情今日釐清，依殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

警方調查，一名婦人昨天下午受友人請託去找詹婦拿東西，按門鈴見連男滿手鮮血開門，再往裡頭一看，見詹婦倒臥在地，嚇的立刻報案。

警方趕抵先控制連男，進屋見詹婦已身首分離，現場發現兩把菜刀，其中一把已砍到刀鋒凹凸不平。

據了解，詹婦育有四子一女，和排行老三的凶嫌一家四口同住，詹婦另四名子女已搬出；母子感情無異狀，前天二人還一起去山上種菜、運動，連男平時也會幫母親運菜到山下市場賣。

昨天上午連妻和二名兒女不在家，連男疑似和母親爭吵後行凶，第一把菜刀狂砍母親頸部後鈍掉，再去廚房拿第二把菜刀繼續砍，直至母親頸部斷裂。

警方根據案發現場研判，詹婦當時坐在家中客廳椅子吃飯，連男從背後推倒母親，再持菜刀朝她後頸猛砍，至少砍了十多刀，手段凶殘。

當地里長說，詹婦平時就會種菜賣菜，偶爾也會參加里民活動，連男則是餐廳洗碗工，對連男的印象是有些「怪怪」，但應不至於會有殺母親的行為。

由於連男精神情況不穩，被捕後不發一語，未交代為何弒母，也不配合警詢；警方昨停止夜間偵詢，通知家屬協助，今報檢方相驗，調查釐清。

餐廳 廚房

延伸閱讀

新店逆子手刃斷母頭顱 兩把菜刀一把砍到鈍掉

新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案

新店弒母案／母子昨天一起上山種菜 今起爭執雙刀砍下母親頭顱

新店逆子持菜刀砍下母頭顱 里長驚嚇透露家庭狀況

相關新聞

新店男弒8旬母 砍到身首分離

新北市新店區昨發生逆倫血案，八十四歲詹姓婦人遭五十九歲連姓兒子持刀砍下頭顱，警方趕抵只見死者身首分離，現場起獲兩把沾滿血...

不只五億高中生啤酒罐有麻醉藥 案發現場這些物品也驗出...

身價5億元賴姓高中生墜樓案，檢方在上月底偵結，被控涉嫌殺人罪的夏姓配偶，檢方認事證不足，僅起訴偽造文書罪，賴母律師今再議...

5億高中生案提再議 律師：酒罐含麻醉藥

台中賴姓高中生墜樓案，檢方上月偵結，夏姓配偶殺人罪不起訴，賴母委任律師昨天到台中地檢署遞狀聲請再議，提出三大方向質疑，其...

新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案

新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。新北市政府第一時間查詢此一家庭背景...

旭仁會組長領贓款送水產公司洗錢 假投資股票騙4千萬

竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司掩護水房的劉姓男子買泰達幣，半年來...

新店逆子持菜刀砍下母頭顱 鄰居見屍首分離嚇壞報案

新北市新店區今下午發生逆倫弒親血案！84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱屍首分離，鄰居因聽聞吵雜聲從門縫查看，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦