新店逆子手刃斷母頭顱 兩把菜刀一把砍到鈍掉

新北市新店區今下午1時許發生逆倫弒親血案！84歲詹姓婦人遭59歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱屍首分離，報案人受託要去拿東西，卻在連男打開門的那刻，看見倒臥在滿地鮮血的詹婦，連男則滿手血，嚇的她趕緊報案。警方在現場查獲2把菜刀，連男則已被帶回偵詢。

據了解，報案人是受朋友所託前往詹婦家中拿寄放的東西，與詹婦不熟識，但就在連男應門後，卻從門縫中看見詹婦倒臥在地、滿地鮮血，且連男雙手沾滿血跡，報案人嚇壞。

警方調查，現場查獲兩把菜刀，一把刀鋒已被砍到鈍，疑連男第一把刀手刃母親後鈍掉，再去廚房拿第二把菜刀繼續砍，直至詹婦頸部斷裂，屍首分離。

當地里長透露，詹婦育有4男1女，平時與排行老三的連男、連男妻子及他的一雙兒女同住，昨天連男還有跟詹婦去山上種菜、運動，也會幫忙詹婦運菜到山下市場賣菜，母子同住許久，據了解連男是餐廳洗碗工，連男妻子跟兒女事發當時並未在現場。

里長說，詹婦平時就是種菜賣菜，偶爾還會參加里民活動，而對連男的印象是有些「怪怪」但應不至於會有殺母親的行為。

據了解，連男疑精神不穩，但依據精神疾病分級表，連男因病症被判定穩定，局部功能退化、有復健潛能，不需全日住院但需積極復健的四級列管人員，連男已被警方帶回偵詢，詳細事發原因仍待進一步釐清。

新北衛生局表示，個案是目前精神照護個案，近年因狀況穩定無異狀，由衛生所每年訪視一次。最近一次訪視在去年9月，家人表示個案持續就醫、社區適應穩定、無精神症狀表現。至於今日事件是否有相關導因，尚待檢警調查，本局將會關懷其家屬，並協助處理後續事宜。