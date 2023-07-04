男毒蟲貪便宜買通緝犯車 反遭警注意攔檢漏餡

40歲李姓男駕駛今天駕車行經台南市北區忠義路，因形跡可疑，巡邏員警查詢車籍資料發現車主遭通緝後加以攔查，李見到警方後神色慌張，且車內飄散毒品氣味，員警赫然發現後座放K他命法辦。

據了解，李坦承毒品是他的，並表示該車是透過友人以6萬元購買使用，未到監理站辦理過戶。

今天凌晨零點，市警五分局北門派出所所長洪士雄率警員方定元擔服深夜巡邏，在北區忠義路與北忠街口發現轎車停等紅燈，形跡可疑，查詢車籍資料發現車主為通緝犯。

員警立即上前將其攔停，要求駕駛下車，經查40歲李姓男駕駛雖非遭通緝的車主，但見到警方後神色慌張，車內飄散毒品氣味，員警赫然發現後座放有可疑粉末包，經查為K他命毒品2包(1.2公克)。

據了解，李表示不知車主為通緝犯，通緝犯2天前已被保大警方查獲。警詢全案依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦，案由偵查隊擴大偵辦並追查毒品來源。

台南市警五分局長陳宇桓表示，深夜問題多，是警察維護治安的重點時段，員警深夜巡邏發現可疑人、車應主動攔檢盤查，有效嚇阻犯罪發生，淨化北區治安環境。

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