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旭仁會組長領贓款送水產公司洗錢 假投資股票騙4千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司掩護水房的劉姓男子買泰達幣，半年來向16人騙走4368萬元。刑事局搜索水房，陸續查獲王、劉等9人依詐欺等罪移送，檢方聲押王等2人獲准，命劉60萬元交保，其他人5萬元交保或請回。

警方調查，詐團透過臉書將被害人拉進LINE群組，以投資股票指示匯款，旭仁會松山組長24歲王姓男子指揮車手提領，他向車手收取贓款，送至37歲劉姓男子在台北市中正區經營的水產公司買泰達幣洗錢。

警方清查，半年來16人被騙4368萬元，從事保險業陳姓女子財損最高，今年2月網路轉帳或臨櫃匯款24筆共1039萬元，4月向北市文山二警分局報案。

刑事局偵七大隊第二隊、文二清查金流及調閱監視器，上月8、9日查獲王等3人，從犯嫌住處搜出1包安非他命，14日搜索水房等地查獲劉等5人，搜到1把土耳其925型制式手槍，另名王姓男子投案稱持槍防身，為過世友人寄放。

犯嫌均否認涉詐，警方從水房查扣20萬元現金、彈簧刀及球棒，詢後分依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、毒品、槍砲等罪移送。

竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司的劉姓男子買泰達幣，刑事局查獲9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司的劉姓男子買泰達幣，刑事局查獲9人移送。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司的劉姓男子買泰達幣，刑事局查獲9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司的劉姓男子買泰達幣，刑事局查獲9人移送。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司的劉姓男子買泰達幣，刑事局查獲9人移送。記者李奕昕／翻攝
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竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司的劉姓男子買泰達幣，刑事局查獲9人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司的劉姓男子買泰達幣，刑事局查獲9人移送。記者李奕昕／攝影

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