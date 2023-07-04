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違停買嘔吐袋給酒店小姐遭攔檢 車內查獲大量毒品
21歲陳姓男子今天開車載著30歲酒店黃姓女子，因她酒醉想吐，陳違規停車幫買嘔吐袋，台南市警二分警網攔檢取締，警方在車內查獲毒品咖啡包68包重133公克2包及K他命毒品，2人被驗出毒品反應，警詢後依毒品罪嫌法辦。
陳因車輛違規臨時停在金華路3段賣場前買東西，為第二分局長樂派出所副所長郭建政、警員莊志鴻執行巡邏勤務中發現上前攔查取締。
陳一見警方慌張不已、回應盤詢嚇得支吾其詞。警方以手電筒照射發現駕駛座腳踏板上有一包塑膠袋，打開內裝有毒品咖啡包68包重133公克；另於駕駛座門把下置物處取出2包K他命毒品、重6.7公克。據了解，陳坦承毒品都是他的。
2人被帶回派出所調查，尿液及毒品檢驗均呈現第三級毒品陽性反應。
警方查出，黃女在酒店上班飲酒後心情不佳，致電陳前來陪同，陳並載送酒醉黃女欲返回安南區住處，因黃女醉酒、急欲嘔吐，陳急忙將車輛違停在賣場前，手忙腳亂進入購買嘔吐裝用塑膠袋想放車內備用，不料買完準備關車門駛離之際，被員警發現盤查發現毒品。
陳見犯行敗露後，乖乖從駕駛座門把下置物處再取出交付2包愷他命毒品，還向員警開玩笑地表示，深夜執勤也可飲用提神，被員警當場訓斥。
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