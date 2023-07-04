家具藏大麻 美台聯手破走私

孫姓男子等3人涉嫌策畫以進口家具掩護，從美國夾藏近1.2公噸大麻毒品來台，檢方今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌提起公訴。記者邱瑞杰／翻攝 販毒集團在美國以家具夾藏市價十八億元的一點二公噸乾燥大麻花，去年底海運走私來台被美方攔截。刑事局查出是海盜幫成員高姓男子向定居美國孫姓男子買大麻，陸續拘提高、孫等五人，依毒品罪移送，檢方聲押禁見四人獲准，報關進口的家具公司負責人陳姓男子潛逃大陸。

警方調查，販毒集團以美國家具人頭公司報關出口家具，將桌椅層板挖空夾藏大麻，去年十月從洛杉磯長灘港輸出；美國國土安全調查署、海關及邊境保護局以緝毒犬、Ｘ光機檢查貨櫃，搜出一點二噸乾燥大麻花，查扣大麻後放行貨櫃，通報刑事局國際科合作緝毒。

貨櫃去年十一月進入基隆港，被貨運公司送至台北市北投區一處倉庫，刑事局當場拘提接貨的六十三歲豐姓、七十九歲伍姓男子，同步在新北市拘提以家具公司報關進口的五十七歲殷姓女子，殷女五十七歲陳姓丈夫是公司負責人，早在去年四月搭機至大陸未再返台。

刑事局今年一月赴美交換情資、取回一點二噸大麻，循線查出大麻來自台美雙重國籍六十二歲孫姓男子，他年輕時赴美定居，後來經營大麻農場，常返台探視友人，三月從泰國搭機來台轉機返美，在桃園國際機場被拘提。

刑事局再查出買家是海盜幫成員六十四歲高姓男子，他在孫落網後頻繁搬家，上月從新北搬至高雄市租屋處時落網。

警方借提時孫坦承販毒，高則稱曾向陳訂購家具，否認走私大麻，其他三人也稱不知情。檢方聲押禁見孫、高等四人獲准，殷女以一五○萬元交保。