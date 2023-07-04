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查偷拍警搜住辦 炎亞綸50萬交保

聯合報／ 記者李隆揆李奕昕蔣永佑／台北報導

炎亞綸（中）昨晚七時許抵達士林地檢署複訊，面對大批媒體包圍。記者李隆揆／攝影
炎亞綸（中）昨晚七時許抵達士林地檢署複訊，面對大批媒體包圍。記者李隆揆／攝影
藝人炎亞綸日前被網紅耀樂指控，在耀樂未成年時強制性交、偷拍私密影片，台北市婦幼警察隊通知炎亞綸昨天上午到案說明，中午再搜索炎的住處及工作室等三處；士林地檢署昨晚依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌偵辦，複訊約九十分鐘後，炎以五十萬元交保。

炎亞綸交保後說，將配合司法調查，會盡力證明自己清白，被問及「是否感到冤枉？」，他說不會透露自己情緒，「因為不重要」。案件已進入司法程序，他暫時不會對外說明。

炎亞綸昨天中午警詢後走出婦幼隊被媒體包圍，詢問是否向耀樂道歉？要不要說幾句話？他情緒平靜，回說「謝謝關心」；對於外傳他不只涉及耀樂一案，炎說「不要亂猜測」。

網紅耀樂指控，十六歲時遭炎亞綸強迫性交、偷拍私密影片，相關影片後來外流，嚴重傷害耀樂身心；耀樂上月廿一日開記者會說明時，炎亞綸無預警闖入現場，鞠躬道歉，離開時落淚否認強迫、偷拍。

士林地檢署主動分案偵辦，耀樂上月廿四日到婦幼隊報案，提出外流影片等事證，警方了解後通知炎亞綸到案說明。

炎亞綸昨天上午到婦幼隊說明案情，經三小時偵詢，警方帶炎搜索他住處和工作室等，現場製作第二次筆錄，查扣手機等三Ｃ設備，清查電腦中是否留有相關影像、有無其他被害人。

炎亞綸昨晚由警方送往地檢署，獨自下車，面對大批媒體、攝影鏡頭，輕聲詢問「要從哪裡（進入）？」，經引導進入地檢署報到，媒體其他詢問均未回應。

士檢指出，檢方上月廿八日就向法院聲請搜索票，昨指揮警方搜索炎亞綸住居所、工作室等三處後，炎亞綸自行到署接受偵訊，訊後以五十萬元交保。

另外本名為陳宣裕的藝人ＮＯＮＯ，上周被網紅小紅老師提告性騷、性侵等罪。台北地檢署證實昨已完成分案，案由為妨害性自主，將由婦幼專組檢察官偵辦。據了解，目前仍只有小紅老師一人提告。

耀樂 網紅

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