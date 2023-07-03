平日表現不佳…台南警查獲自家人涉毒 記兩大過免職

台南市警六分局偵辦毒品案，發現台南市警三本分局48歲吳姓員警涉毒，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，今天上午8點多警方持搜索票，在吳住處查獲毒品安非他命及吸食器等物。

吳涉嫌毒品案，經檢察官無保飭回，吳影響警譽情節嚴重，市警三分局秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度從嚴究辦，立即召開考績會議予以一次記2大過免職，並追究相關人員考監責任，分局長亦自請處分。

吳員平日工作表現不佳，本（112）年遭記過2次、曠職2日，並早已台列本分局教育輔導及汰除對象。

據了解，吳向警方透露，他身體不好，一直沒有好轉，才買安非他命希望改善症狀。