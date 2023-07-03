青春專案開跑！暑假首周末桃警加強稽查 252人被逮送辦

桃園市「112年青春專案」7月1日正式起跑，由桃園市警察局及桃園市政府12個局處共同參與。警方首日動員擴大臨檢高風險場所，經過暑期第一個周末，2天共查獲詐欺71人、毒品21人、妨害自由11人、公共危險34人等違法案件，全數依法送辦，強力掃蕩不法。

持續打擊「毒品」、「詐欺」、「兒少性剝削」、「妨害性隱私及不實性影像」及「少年遭幫派吸收案類」等不法，青春專案首日動員市府7個局處、警力400名，跨局組成「市政府聯合稽查小組」，共同執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，警方共規劃50處路檢點，執行141處營業場所，除了在KTV勸離深夜仍在歡唱的未成年少女外，也在撞球間勸離慶祝放假的未成年少年。

經過暑期第一個周末，桃園市警察局少年隊統計，2天下來共查獲詐欺66件71人、通緝58件55人、毒品20件21人、竊盜17件18人、妨害自由7件11人、公共危險34件34人、過失傷害9件9人、其他28件33人；其中青春專案重點查緝項目，查獲販賣毒品1人、詐欺14人、妨害性隱私及不實影像1人。