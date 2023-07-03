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酒後細故爆衝突！菲籍移工刀捅同鄉 逃百公尺狼狽落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市中山區今凌晨發生一起喋血案，菲律賓籍D男與T男在租屋處飲酒聊天，因細故爭吵，T男持水果刀朝D男背部捅一刀，所幸D男送醫治療後無大礙，警方介入後在案發處附近查獲T男，帶回偵辦。

警方調查，37歲D男與33歲T男皆是菲律賓籍逃逸移工，兩人租住台北市中山區龍江路一棟大廈中的地下1樓雅房，同層不同房。

兩人昨晚相約飲酒吃消夜，至今天凌晨0時許，D男酒後不慎揮手拍到T男，T男認為D男故意為之，兩人爆發爭吵，T男更持水果刀朝D男捅一刀，血濺當場。

D男受傷後報警求助，救護人員到場包扎傷口並將其送醫，縫合治療後無大礙；T男犯後則奪門而逃。

警方介入後調閱監視器畫面追人，循線在案發處不遠一處民宅旁發現T男蹤影，他上衣沾有血跡，坦承犯案，稱凶刀在逃跑時已隨意丟棄，同意隨員警返回警所偵辦。

警方表示，全案詢後依殺人未遂罪嫌將T男移送偵辦，並依入出國及移民法交由移民署專勤隊續辦。

警詢後依殺人未遂罪嫌將T男送辦。記者李隆揆／翻攝
警詢後依殺人未遂罪嫌將T男送辦。記者李隆揆／翻攝

移民署 菲律賓 北市

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