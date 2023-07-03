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在美國收購近1.2公噸大麻想走私來台 台美合作扣貨抓人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

孫姓男子涉嫌在美國低價購買近1.2公噸大麻，計畫進口家具夾藏走私。美方發現後通報我國，台灣檢警在台灣逮捕孫男等3人，今依涉犯毒品危害防制條例、懲治走私條例起訴，請求法院從重量刑。

警政署刑事警察局接獲美國執法單位提供資訊，指在美國出口運往台灣的某海運貨櫃內，查獲夾藏大麻毒品後。刑事局報請基隆地檢署指揮偵辦，主任檢察官陳照世和刑事警察局國際科等單位組成專案小組，查出孫男以挖空家具層板方式，夾藏近1.2公噸大麻，企圖走私。

專案小組啟動台、美雙方情資交換及雙邊聯防，由美方先行扣押大批大麻證物，專案小組在台灣監控貨櫃狀態，當貨運運抵基隆港，完成報關、聯繫接貨程序時，拘提接運貨櫃的豐姓、伍姓男子，偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警偵辦期間，專案小組和刑事局駐洛杉磯辦事處警察聯絡官等人，前在美國與國土安全調查署專案人員，執行調查取證及專案討論。透過情資互惠交換，研判具台美雙重國籍的孫男等主嫌，負責美國大麻供貨、包裝加工及運輸到台灣。

孫男今年3月在台灣轉機返美時，在桃園機場被捕。檢方檢具相關事證，向法院聲請羈押禁見獲准，日前再拘提具有幫派背景，疑為幕後金主的高姓男子到案，聲請羈押禁見獲准。檢方今天起訴孫男等3人，並持續偵辦，追查幕後其他涉案人員。

檢方研判，全案是國內不肖人士與在美華人合作，利用大麻在台美法令規範落差，在美國大量低價收購，再設法走私來台高價販售，牟取不法暴利。這批大麻數量近1.2公噸，若流入台灣市場，將嚴重戕害國人身心健康。

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孫姓男子等3人涉嫌策畫以進口家具掩護，從美國夾藏近1.2公噸大麻毒品來台，檢方今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌提起公訴。記者邱瑞杰／翻攝
孫姓男子等3人涉嫌策畫以進口家具掩護，從美國夾藏近1.2公噸大麻毒品來台，檢方今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌提起公訴。記者邱瑞杰／翻攝
孫姓男子等3人涉嫌策畫以進口家具掩護，從美國夾藏近1.2公噸大麻毒品來台，檢方今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌提起公訴。記者邱瑞杰／翻攝
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孫姓男子等3人涉嫌策畫以進口家具掩護，從美國夾藏近1.2公噸大麻毒品來台，檢方今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌提起公訴。記者邱瑞杰／翻攝

大麻 美國 走私

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