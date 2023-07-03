美國家具藏1.2噸大麻走私來台被攔 海盜幫分子等5人落網

販毒集團在美國以家具夾藏市價18億元的1.2公噸乾燥大麻花，去年底海運走私來台被美方攔截。刑事局追查海盜幫成員高姓男子向定居美國孫姓男子買大麻，陸續拘提高、孫等5人依毒品罪移送，檢方聲押禁見4人獲准，報關進口的家具公司負責人陳姓男子潛逃大陸。

警方調查，販毒集團以美國家具人頭公司報關出口家具，將桌椅層板挖空夾藏大麻，去年10月從洛杉磯長灘港輸出；美國國土安全調查署、海關及邊境保護局以緝毒犬、X光機檢查貨櫃，搜出1.2噸乾燥大麻花，查扣後放行貨櫃，通報刑事局國際科。

貨櫃去年11月進入基隆港，被貨運公司送至台北市北投區一處倉庫，刑事局當場拘提接貨的63歲豐姓、79歲伍姓男子，同步在新北市拘提以家具公司報關進口的57歲殷姓女子，其丈夫57歲陳姓男子是公司負責人，早在去年4月搭機至大陸「避鋒頭」未再返台。

刑事局官警今年1月赴美交換情資、取回1.2噸大麻，查出大麻來自台美雙重國籍62歲孫姓男子，他年輕時赴美定居，後來經營大麻農場，常返台探視友人，3月從泰國搭機來台轉機返美，在桃園國際機場被拘提。

刑事局追查買家是海盜幫成員64歲高姓男子，他在孫落網後頻繁搬家，上月從新北搬至高雄市租屋處也被拘提。

孫起初否認販毒，警方借提時坦承；高稱曾向陳訂購家具，但未走私大麻，其他3人也稱不知情。檢方聲押禁見孫、高等4人獲准，命殷150萬元交保。

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