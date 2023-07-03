青春專案起跑 台南市北區臨檢查獲3件毒品案

台南市執行青春專案，市長黃偉哲（右）由市警五分局長陳宇桓（左）等人陪同到電子遊藝場擴大臨檢。記者黃宣翰／翻攝 台南市執行暑假青春專案，昨天深夜11點至今天凌晨2點擴大臨檢， 警方針對北區網咖、電子遊藝場等場所，運用優勢警力威力掃蕩，當場查獲毒品案3件3人後法辦。

台南市警五分局在青春專案首日規劃擴大臨檢勤務，由市長黃偉哲親自主持勤前教育，五分局除動用各單位警力外，警察局調派刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊等警力支援，共出動150名警力，針對北區青少年易出入場所實施臨檢，運用優勢警力威力掃蕩。

員警昨天深夜11點多先在大興街網咖查獲29歲賴姓男子，涉嫌持有毒啡包3包(計1.4公克)，今天凌晨零點多在北安路電子遊藝場包廂內，發現34歲杜姓男子涉嫌持有藥杓、毒品吸食器及安非他命1包(計0.56公克)。

今天凌晨1點多，員警於公園北路攔查43吳姓男子，發現他是6月30南檢發布毒品通緝犯，尿液檢驗亦成毒品反應，訊後將三人依毒品危害防制條例罪嫌送辦，吳警詢後並解送歸案。