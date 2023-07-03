影／想賣帳戶賺錢被當豬仔 歹徒鎮暴槍射背凌虐警抓人

刑事局追查人頭戶被害人遭拘禁案，查出楊姓男子為首的詐欺集團，以「收車」為由，向被害人遊說賣帳戶，強調「不控車」，有兩名被害人上勾後，反被楊等人限制行動，更以鎮暴槍、辣椒水凌虐，其中一名被害人背部全是瘀青，警方近日收網帶回7人，楊因另涉他案，直接發監。

刑事局中打第五隊持續追查人頭戶被害人遭私行拘禁案，查出楊姓男子（35歲）為首的詐騙集團，在通訊軟體Telegram，以「收車」刊登廣告資訊，若有被害人詢問，楊等人就會以10萬至15萬元的價格，向被害人遊說，購買其帳戶，還強調「不會控車（控制行動）」。

去年9月間，王姓（38歲）、孫姓男子（29歲）看到訊息後，想要賣帳戶獲利，反而被楊等人控制在台中市北區一間飯店內，期間因孫提供帳戶有問題，無法順利提領，孫還被楊等人，以鎮暴槍、辣椒水凌虐，孫的眼睛被噴辣椒水、背部遭射擊鎮暴槍。

孫男還因不配合，遭楊等人以4萬元價格，轉賣到柯姓男子旗下的詐騙集團，孫男脫困時後背有大面積的瘀青。

中打五隊報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮， 與台中市第五、第六警分局、台北市信義警分局共組專案小組偵辦，經連月偵搜，上月14日兵分六路收網，帶回楊等涉案7人，查扣涉案手機、硬碟、電腦等贓證物，警詢後依傷害、詐欺、妨害自由、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦。

楊男另涉毒品案遭判刑2年2月確定，也因未到監執行，遭發布通緝，此次落網後，直接發監執行。

刑事局呼籲，洗錢防制法的修正案已公布施行，任何人無正當理由，不得收受帳戶或帳號，也不得將自身帳戶、帳號交付提供他人使用，違反者可處以五年以下之有期徒刑處罰。