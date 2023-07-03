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影／2男子街頭互毆見警到場還不停 慘遭南警壓制
28歲陳姓男子要求45歲郭男姓子挪移車輛以便停車，雙方在台南市北區西門路三段口發生口角動手互毆，巡邏警員到場時還2人扭打在一塊，警方立即強勢將2男壓制上銬。事後互不提告傷害，但警方依社會秩序維護法函送裁罰。
台南市警五分局本月1日晚間6點多接獲通報，在北區北華街、西門路三段口有人打架，分局迅即調派線上警力趕赴現場，警員到場仍見雙方扭打不停，隨即強勢壓制上銬後帶回2名滋事男子詢問。
警方查出，陳姓男子要求郭姓男子挪移車輛以便停車，雙方先發生口角進而動手互毆，巡邏員警到場時還2人扭打在一塊，未因警察到場而停手，分明視公權力於無物，現場員警立即強勢將2男壓制上銬。
陳頭部及手腳擦挫傷，郭手腳擦傷，包紮治療後無大礙，雖事後互不提告，但市警五分局仍另依社會秩序維護法裁處罰鍰。
警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿起拳動腳，在轄區遇有街頭暴力滋事，將立即調派優勢警力到場並強勢壓制，絕不容許不法的暴力行為挑戰公權力，都將依法究辦，以維護市民安全。
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