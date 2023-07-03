影／為了1500元債務翻臉 男子拿開山刀砍傷朋友

新北市三重區許姓男子不滿羅姓友人欠債1500元不還，日前2人在另1名朋友住處巧遇，許男再次催討，但羅男否認欠錢，雙方爆發口角衝突，許男憤而拿開山刀砍傷羅男逃逸。警方獲報後循線逮捕許男，還搜出13包安非他命。

警方6月23日上午11時許獲報有人當街被刀砍傷，趕抵三重區正義北路時，手臂約10公分刀傷的羅男正好搭上救護車準備就醫，聲稱被認識的人砍傷。

經查，2人認識多年，都有毒品前科。29歲許男聲稱28歲羅男積欠1500元很久不還，羅男主張沒這回事，當天2人不約而同前往另1個朋友住處，重提此事爆發口角，許男便從機車拿出開山刀砍傷羅男逃逸。

員警稍後至許男位於三重區力行路住處逮人，同時查獲犯案用的開山刀、以及13包安非他命共12.49公克，警詢後依重傷害罪嫌與違反毒品危害防制條例函送新北地檢署偵辦。

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