影／為了1500元債務翻臉 男子拿開山刀砍傷朋友
新北市三重區許姓男子不滿羅姓友人欠債1500元不還，日前2人在另1名朋友住處巧遇，許男再次催討，但羅男否認欠錢，雙方爆發口角衝突，許男憤而拿開山刀砍傷羅男逃逸。警方獲報後循線逮捕許男，還搜出13包安非他命。
警方6月23日上午11時許獲報有人當街被刀砍傷，趕抵三重區正義北路時，手臂約10公分刀傷的羅男正好搭上救護車準備就醫，聲稱被認識的人砍傷。
經查，2人認識多年，都有毒品前科。29歲許男聲稱28歲羅男積欠1500元很久不還，羅男主張沒這回事，當天2人不約而同前往另1個朋友住處，重提此事爆發口角，許男便從機車拿出開山刀砍傷羅男逃逸。
員警稍後至許男位於三重區力行路住處逮人，同時查獲犯案用的開山刀、以及13包安非他命共12.49公克，警詢後依重傷害罪嫌與違反毒品危害防制條例函送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言