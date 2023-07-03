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下藥迷昏男伴再燒炭 男廚判無期

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

李姓男子和林姓同性伴侶分手後又爭吵，涉嫌偷讓林男服下安眠藥再燒炭，自己躲到客廳陽台裝成殉情，警方獲報救人，林男送醫不治；高雄地檢署認定李男蓄意殺人，依殺人罪起訴，法院審理時李仍不認罪，堅稱相約殉情，被依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，李男在高雄開知名私廚餐廳，林男是直銷公司講師，活躍社群網站，有不少粉絲。二人交往三個多月後因爭吵分手，去年八月六日晚間，兩人再爆爭執，林疑說了一句「要死一起死，大家都不好過」，激怒李男。

檢方指控，李隔天凌晨讓林男服下安眠藥昏睡，在房內點燃木炭，再用毛巾堵住房門，自己躺臥在陽台客廳。

林男表姊因聯繫不上林報警，警方趕到將林送醫仍不治；李無大礙，供稱是殉情，自己也吞了十顆安眠藥，檢方查出林男根本沒有尋短意圖，不採信李男說法，依殺人罪起訴。

李堅稱兩人共同赴死，指林男因負債說「要死一起死」；他服用安眠藥後就躺在林男身邊入睡，不知為何出現在客廳，只構成加工自殺罪。

法官認為，林男未留遺書，手機還有未來工作行程，表姊作證林死前一天還跟她討論工作，據手機跟親友對話，林男樂觀、開朗，並無尋短跡象。

另李男躺臥位置和姿勢，不像無意識狀態所為，李也沒有夢遊病史；他體內一氧化碳濃度百分之廿三，與林男的百分之八十一相差很遠。

合議庭認為林男稱「要死一起死」與囑託加工自殺「請你動手殺我」差很大，李男燒炭行為屬於殺人，即便他有意與林男赴死，也是殺人後的自殺行為，依殺人罪判無期徒刑。

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殺人 分手

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