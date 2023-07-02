影／台南5男女開毒趴警臨檢 女子急躲床下露腳丫子遭逮

蔡姓男子和顏姓女子5名男女，昨在台南市某民宿涉嫌開毒趴。員警接獲檢舉臨檢，顏女竟異想天開躲進床鋪後，她被夾在床下動彈不得露出雙腳，警方抬起床鋪讓她爬出，並在房間內查獲毒品咖啡包90包等毒品，警詢後依毒品罪嫌法辦。

「民宿有多人出入，可能在開毒趴。」台南市警二分局博愛所及偵查隊接獲檢舉，府前路一段某民宿周邊社區友善通報網通報有異常人等出入，大批員警前往查察，在民宿內發現有蔡姓(30歲)、鄭姓（29歲）、楊姓（35歲）、徐姓（32歲）4名男及子顏女(32歲)。

暑假第一天就相約至民宿內開毒趴。蔡等人開趴1小時就碰到警方臨檢，急忙將毒咖包90包丟棄於馬桶上，蔡4男為員警當場壓制逮捕，並在馬桶及房間床鋪上陸續查獲有毒品咖啡包90包460公克及安非他命5包6.2公克、毒品吸食器3個。

員警臨檢當中，突然發現床鋪下出現腳丫子，原來是參加開趴顏姓女子(32歲)聽聞警方到場，無處躲藏竟躲進床鋪下，無奈因床鋪縫隙高度不夠，竟夾在床下動彈不得，但又為躲避查緝不敢出聲。2名員警用力抬起床鋪讓其自床下滿頭灰臉糗態爬出。

據了解，蔡供稱毒品都是他所有。警詢後4男1女依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌法辦，後續擴大追查毒品來源。

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