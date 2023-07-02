超萌！永康警分局小小波麗士報到 沉浸式體驗了解法規新制

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聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

「顏色很漂亮的糖果要不要試試看？」小朋友嚴正拒絕假扮毒品犯的警察，勇敢向毒品說不。台南市警察局今天在永康警分局舉辦小小警察體驗營活動，台南市長黃偉哲主持開訓典禮，藉由沉浸式關卡角色扮演，用遊戲寓教於樂，讓參與親子更了解警察的工作內容。

市警局表示，此次體驗營以小朋友的需求為出發點，利用沉浸式體驗，如穿著裝備、鑑識指紋來清楚每項警察同仁的工作。更結合交通新制，讓小朋友騎著小小電動警用機車，面對行人要通過馬路時，應該優先禮讓。

活動體驗中最印象深刻的是「反毒實境秀」讓小朋友辨認現在毒品偽裝的多變性，隨後再請警察同仁假扮歹徒，拿著糖果誘惑小朋友「這糖果顏色很漂亮喔」。小朋友們雙手交叉，一起大聲說不要。接著再與警察們一同抓歹徒，讓孩子們大喊「真好玩」。

台南市長黃偉哲表示，希望藉由活動能讓小朋友把知識傳遞給周遭家人，提醒家中長輩要遵守相關規則。進而讓小朋友們了解警察維護治安與交通工作的辛勞。

此次活動更結合交通新制，讓小朋友騎著小小電動警用機車，面對有行人要通過馬路時，應該優先禮讓。記者李文德／翻攝
此次活動更結合交通新制，讓小朋友騎著小小電動警用機車，面對有行人要通過馬路時，應該優先禮讓。記者李文德／翻攝
台南市警察局今天在永康警分局舉辦小小警察體驗營活動，台南市長黃偉哲親自主持開訓典禮。記者李文德／翻攝
台南市警察局今天在永康警分局舉辦小小警察體驗營活動，台南市長黃偉哲親自主持開訓典禮。記者李文德／翻攝
「反毒實境秀」讓小朋友辨認現在毒品偽裝的多變性，隨後再請警察同仁假扮歹徒，拿著糖果誘惑小朋友。小朋友們雙手交叉，一起大聲說不要。記者李文德／翻攝
「反毒實境秀」讓小朋友辨認現在毒品偽裝的多變性，隨後再請警察同仁假扮歹徒，拿著糖果誘惑小朋友。小朋友們雙手交叉，一起大聲說不要。記者李文德／翻攝

警察 毒品

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